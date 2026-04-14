El Tylenol en el embarazo no está vinculado con el autismo, dice un estudio danés

El uso de Tylenol por parte de mujeres durante el embarazo no se asocia con autismo en sus hijos, según…

El uso de Tylenol por parte de mujeres durante el embarazo no se asocia con autismo en sus hijos, según los resultados de un estudio nacional realizado en Dinamarca y publicado este lunes.

Entre más de 1,5 millones de niños nacidos entre 1997 y 2022, incluidos 31.098 expuestos al Tylenol en el útero, el autismo se diagnosticó posteriormente en el 1,8 % de los niños expuestos y en el 3 % del grupo no expuesto, informaron investigadores daneses en JAMA Pediatrics.

La ausencia de una asociación se mantuvo incluso después de que los investigadores consideraran factores de riesgo individuales, como la dosis del medicamento y el trimestre del embarazo en el que se utilizó, señala el informe.

Un estudio sueco de 2024 tampoco encontró vínculo entre el autismo y el uso de Tylenol durante el embarazo, un nombre de marca para el acetaminofén y el paracetamol.

Una revisión de 2025 realizada por investigadores de Estados Unidos, que analizó 46 estudios previos, sí sugirió un posible vínculo entre la exposición prenatal al acetaminofén y trastornos del neurodesarrollo como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). No obstante, los autores señalaron que el estudio no demuestra que el medicamento cause estas condiciones. Recomendaron que las mujeres embarazadas continúen usando acetaminofén cuando sea necesario, en la dosis más baja posible y durante el menor tiempo posible.

En septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que iniciaba el proceso para modificar la etiqueta del acetaminofén, con el fin de advertir que su uso durante el embarazo podría estar asociado con un mayor riesgo de autismo y TDAH. En el momento del anuncio de la FDA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las mujeres embarazadas y los bebés no deberían tomar el fármaco debido a su vínculo con el autismo.

Desde entonces, grupos médicos nacionales e internacionales han criticado los comentarios del presidente, diciendo que no están basados en evidencia científica.

Un mes después de que la FDA dijera que recomendaría limitar el uso de Tylenol en el embarazo, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr., dijo que la evidencia no muestra que el Tylenol cause autismo de manera definitiva, pero que aun así debe usarse con cautela.

La FDA declinó comentar sobre el estado actual del cambio de etiquetado previsto.

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