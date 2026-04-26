El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca trabajaba como profesor en California

El hombre sospechoso de abrir fuego en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado…

El hombre sospechoso de abrir fuego en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche trabajaba como profesor y desarrollador de videojuegos en el sur de California, según registros públicos.

Cole Tomas Allen, de 31 años, quien vive en el suburbio de Torrance, en el área de Los Ángeles, fue identificado por agentes como el hombre armado reducido cerca del evento al que asistían el presidente Donald Trump y otros funcionarios, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el caso.

Allen enfrenta dos cargos por uso de arma de fuego y uno por agresión contra un agente federal con un arma peligrosa, según la secretaria de Justicia de EE.UU., Jeanine Pirro, quien no lo nombró públicamente.

“Esta persona tenía la intención de causar tanto daño como le fuera posible”, dijo Pirro horas después del incidente en el Washington Hilton.

El sospechoso estaba “armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos” cuando atravesó un control de seguridad, según la policía.

No se ha dado a conocer un motivo y las autoridades creen que Allen actuó solo.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, agentes del FBI se concentraron frente a una vivienda vinculada con Allen en Torrance. La policía acordonó parte de la calle y dirigió reflectores hacia la casa. Varios periodistas se reunieron en el lugar y helicópteros de noticias sobrevolaban la zona.

Un vecino, que pidió no ser identificado, dijo a CNN que no estaba seguro de si Allen vivía en esa propiedad. Afirmó que no lo veía con frecuencia, pero que había estado allí “hace un par de días”. El vecino agregó que el padre del sospechoso es amable y conversador, y que hablaban con frecuencia.

Un perfil de LinkedIn que coincide con el nombre y la foto de Allen lo describe como profesor a tiempo parcial en C2 Education, una empresa de preparación académica y tutorías. Según publicaciones en redes sociales de la compañía, Allen fue nombrado “profesor del mes” en diciembre de 2024. Nadie respondió a un número telefónico de la empresa la noche del sábado.

Según su perfil de LinkedIn, Allen se graduó en 2017 del Instituto Tecnológico de California con una licenciatura en Ingeniería Mecánica y el año pasado obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

Durante su etapa en Caltech, fue miembro de una asociación cristiana y de un club de juegos con pistolas de espuma, según su perfil.

También apareció en un anuncio de graduación publicado por la universidad en Facebook en 2017, que incluía una imagen suya de adulto y otra de cuando era niño sosteniendo un peluche.

Como estudiante en Caltech, Allen fue mencionado en un reportaje local en 2017 por desarrollar un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas.

Allen también se describía como desarrollador de videojuegos en su perfil de LinkedIn y aparentemente publicó un juego independiente llamado “Bohrdom”, disponible en la plataforma Steam por US$ 1,99. Según registros federales, registró la marca del nombre del juego en 2018.

El juego es descrito en Steam como un “juego de combate asimétrico, no violento y basado en habilidades, inspirado en un modelo de química con base parcial en la realidad”.

En su perfil de LinkedIn, Allen escribió que “actualmente desarrolla un segundo juego, cuyo nombre provisional es ‘First Law’”.

Allen donó US$ 25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024, según registros de la Comisión Federal Electoral.

The-CNN-Wire

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