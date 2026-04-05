El Servicio Secreto investiga un tiroteo reportado cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto de EE.UU. está investigando un tiroteo reportado en la madrugada del domingo en la zona de Lafayette…

El Servicio Secreto de EE.UU. está investigando un tiroteo reportado en la madrugada del domingo en la zona de Lafayette Park, en Washington, cerca de los terrenos de la Casa Blanca, según informó la agencia en un comunicado de prensa.

No se ha informado de ningún sospechoso ni de heridos en relación con el incidente. El jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dio en el comunicado que la Casa Blanca se encuentra en “estado de máxima alerta de seguridad”.

El jardín norte de la Casa Blanca fue cerrado a la prensa y a los empleados como parte de las investigaciones, según informó un funcionario del Servicio Secreto a CNN, y añadió que el espacio volverá a abrirse cuando la investigación haya concluido.

Un segundo funcionario del Servicio Secreto indicó que los investigadores están rastreando un posible vehículo que huyó del lugar del incidente.

Esta es una noticia en desarrollo.

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