El Senado da el primer paso para financiar ICE y CBP mientras Thune espera fondos para el DHS

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, declaró a CNN que espera que la Cámara de Representantes…

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, declaró a CNN que espera que la Cámara de Representantes financie el resto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una vez que el Senado dé el primer paso para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El departamento ha advertido que pronto volverá a quedarse sin fondos para pagar a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), lo que significa que podrían reanudarse las largas filas en los aeropuertos y los retrasos en el pago de los salarios.

“Trato de no decirle a la Cámara qué hacer ni cuándo hacerlo, pero, ya saben, existe una manera de garantizar que se les pague a todas esas agencias”, dijo Thune. “Obviamente, hay un proyecto de ley en la Cámara para financiar a las otras agencias”.

El líder republicano añadió que el martes conversó con el secretario del DHS, Markwayne Mullin, sobre el cierre parcial del Gobierno.

“Hablé ayer con el secretario Mullin y sí, le preocupa el hecho de que se estén quedando sin fondos”, señaló Thune. “Así que, con suerte, la Cámara podrá encontrar un camino a seguir respecto a los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias; creo que se sentirán más seguros para hacerlo una vez que nos vean avanzar con la resolución presupuestaria”.

El Senado espera realizar esta semana sus primeras votaciones en el proceso para financiar a ICE y a la CBP sin contar con los votos demócratas; sin embargo, el liderazgo republicano de la Cámara no ha confirmado si ese avance será suficiente para que ellos accedan a votar sobre la financiación del resto del departamento.

The-CNN-Wire

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