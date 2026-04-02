El presidente de la Corte Suprema dejó un mensaje contundente a Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

Cuando el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los ocho jueces asociados tomaron sus asientos en el estrado…

Cuando el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los ocho jueces asociados tomaron sus asientos en el estrado este miércoles para un debate fundamental sobre la identidad estadounidense, no hicieron mención alguna a la presencia de Donald Trump en la sala.

No fue algo inesperado: el miércoles fue la primera vez en la historia moderna en que un presidente de Estados Unidos asistió a una audiencia oral. Pero Trump estaba allí como litigante y espectador, no en ningún rol formal.

Entonces, en una jugada que resultó sorprendente, Roberts dejó ver su postura.

El presidente de la Corte Suprema puede ser cauteloso durante los argumentos. En casos de alto perfil, suele enviar señales contradictorias y mantener abiertas sus opciones.

Pero durante la trascendental sesión, Roberts dejó clara su postura escéptica frente a la posición de Trump, que alteraría más de un siglo de historia y tradición constitucional. El presidente de la Corte Suprema puso en duda la interpretación alternativa del Gobierno de Trump sobre el alcance de la garantía de ciudadanía por nacimiento de la Enmienda 14.

Roberts rechazó en particular el argumento del procurador general de Estados Unidos, John Sauer, de que los problemas migratorios contemporáneos requieren revisar la interpretación de que prácticamente todos los niños nacidos en suelo estadounidense se convierten en ciudadanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Repitiendo afirmaciones de Trump, Sauer sostuvo que “una extensa industria de turismo de nacimiento” ha llevado a “miles incontables de extranjeros de países potencialmente hostiles” a llegar a Estados Unidos para tener a sus hijos aquí.

“Estamos en un mundo nuevo”, le dijo Sauer a Roberts, “en el que 8.000 millones de personas están a un vuelo de distancia de tener un hijo que sea ciudadano estadounidense”.

“Bueno, es un mundo nuevo”, respondió Roberts. “Es la misma Constitución”.

El tono fue especialmente mordaz para un presidente de la Corte Suprema conocido por sus comentarios públicos mesurados. Era consciente de que el caso estaba generando un interés inusual. Las cadenas de televisión y radio transmitieron los argumentos en vivo. Todos los asientos de la sala, y sillas adicionales en los pasillos, estaban ocupados. Entre las personas en una sección especial reservada para familiares e invitados de los nueve jueces se encontraba el actor Robert De Niro, crítico de Trump.

En conjunto, tras más de dos horas de deliberaciones, no parecía haber una mayoría entre los jueces para reinterpretar la visión establecida de la Enmienda 14, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. Históricamente, solo unas pocas categorías específicas de niños han quedado exentas, como los nacidos de embajadores extranjeros o de ejércitos invasores.

Apelando al amplio consenso de los jueces de tribunales inferiores en contra del Gobierno Sauer se aferró a la frase “sujetas a su jurisdicción” y sostuvo que cualquier persona en suelo estadounidense de forma ilegal o temporal, como con una visa de estudiante, no está suficientemente sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.

Roberts y otros jueces conservadores clave cuestionaron tanto ese razonamiento constitucional como las implicaciones prácticas de una postura que requeriría examinar la filiación de los niños.

“¿Qué harían con lo que el derecho consuetudinario llamaba ‘niños expósitos’?”, preguntó la jueza Amy Coney Barrett. “El problema es que entonces hay que determinar, si se analizan los padres y su domicilio, tanto la residencia como la intención de permanecer. ¿Qué pasa si no se sabe quiénes son los padres?”. (La preocupación por los niños que podrían ser abandonados al nacer apareció en algunos de los escritos presentados en el caso).

“Creo que hay casos marginales”, respondió Sauer, mientras Barrett planteaba una serie de escenarios hipotéticos complejos.

La presencia de Trump el miércoles no le valió ningún trato especial, desde su asiento en la sala hasta el aparente consenso en el estrado.

Cuando Trump llegó, unos 10 minutos antes de que comenzara la sesión, fue escoltado discretamente a la sección pública de la sala, detrás del área reservada para los abogados de la Corte Suprema. Trump y su comitiva, que incluía a la ahora exsecretaria de Justicia Pam Bondi y al secretario de Comercio Howard Lutnick, se sentaron en la primera fila de la sección general. La sala suele ser silenciosa, pero los asistentes comenzaron a murmurar y a estirar el cuello cuando Trump, con traje oscuro y su característica corbata roja, tomó asiento.

No permaneció del todo quieto. Cambió de lugar, de un extremo de la fila al otro, quizá buscando una mejor vista del estrado. Mientras esperaba el inicio, miraba a su alrededor, aparentemente observando el elaborado entorno, con su techo ornamentado en forma de rosetón y frisos de mármol con figuras de Moisés, Salomón y otros “grandes legisladores de la historia”.

Las políticas y la conducta personal de Trump han sido objeto de importantes demandas desde su primer mandato, comenzando con Trump vs. Hawai, al inicio de su presidencia, sobre la prohibición de viajes a países de mayoría musulmana; Trump vs. Estados Unidos, que puso a prueba su reclamo personal de inmunidad frente a procesos penales; y luego Trump vs. Casa, sobre cuándo los jueces de tribunales inferiores pueden emitir órdenes judiciales de amplio alcance contra sus políticas impugnadas. (Trump ganó esos casos).

No asistió a ninguna de esas audiencias, y aunque en noviembre pasado declaró que asistiría a la disputa sobre sus amplios aranceles a productos extranjeros, decidió no hacerlo en el último momento. (Trump perdió ese caso).

Fue tras la decisión sobre aranceles en febrero que Trump lanzó una nueva serie de críticas públicas contra los jueces. “Me avergüenzan algunos miembros del tribunal, absolutamente avergonzado por no tener el coraje de hacer lo correcto para el país”.

Sobre Barrett y el juez Neil Gorsuch, dos de sus designados que votaron con la mayoría en su contra, Trump dijo que eran una “vergüenza para sus familias”.

El caso sobre ciudadanía por nacimiento podría significar aún más para Trump. Firmó la orden que limita ese derecho en su primer día de regreso al poder, en enero de 2025, y su presencia en la Corte evidenció su compromiso con esa medida.

La orden representa el movimiento más audaz de su agenda antiinmigrante, al golpear el núcleo de la identidad estadounidense y evocar la era del caso Dred Scott vs. Sandford, el infame fallo de 1857 que sostuvo que las personas negras no podían ser ciudadanas.

Trump permaneció en su asiento durante toda la exposición de Sauer, que duró poco más de una hora. Luego se quedó para una parte inicial de los argumentos de la abogada Cecillia Wang, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en representación de los demandantes.

Unos siete minutos después, Trump se levantó abruptamente y comenzó a salir de la sala. Los jueces continuaron interrogando a Wang y no parecieron distraerse.

Antes de retirarse, Trump alcanzó a escuchar la pregunta inicial de Roberts a Wang, relacionada con el precedente clave de la Corte Suprema de 1898, Estados Unidos vs. Wong Kim Ark. En ese caso, el tribunal determinó que un hombre nacido de padres chinos que residían en Estados Unidos era ciudadano estadounidense. Esa decisión ha sido considerada durante mucho tiempo una confirmación del amplio alcance de la garantía de ciudadanía de la Enmienda 14.

Sin embargo, Sauer argumentó que un elemento importante del fallo era que los padres de Wong Kim Ark eran esencialmente residentes permanentes en Estados Unidos, es decir, estaban “domiciliados” o sujetos a la jurisdicción del país. Sauer diferenció esa situación de la de los residentes temporales actuales o personas que viven en el país de manera irregular.

Roberts retomó ese argumento al dirigirse a Wang.

“Hemos escuchado mucho sobre Wong Kim Ark, y usted desestima el uso de la palabra ‘domicilio’ en ese caso”, comenzó Roberts. “Aparece en el dictamen 20 veces diferentes, incluyendo en la cuestión planteada y en el fallo legal propiamente dicho. (…) ¿No es al menos algo preocupante decir que, dado que se discute 20 veces diferentes y tiene ese papel significativo en el dictamen, se puede simplemente descartar como irrelevante?”.

Wang instó a Roberts y a los demás jueces a considerar la opinión mayoritaria en su conjunto, incluyendo la interpretación de la frase “sujetas a su jurisdicción” de la Enmienda 14.

Explicó que la sentencia del caso Wong Kim Ark “parte de la premisa de que, al interpretar la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14, debemos recurrir al derecho consuetudinario inglés. Bajo ese derecho, si una persona nace en los dominios del soberano, debe lealtad natural, y quienes están presentes en esos dominios deben una lealtad temporal mientras permanezcan allí”.

Reconoció las pocas excepciones históricas, como los hijos de embajadores extranjeros, y subrayó: “El propósito de la Enmienda 14 era adoptar esa regla universal de ciudadanía por nacimiento”.

Roberts no profundizó más con Wang, y su aparente satisfacción contrastó con su respuesta a Sauer cuando el fiscal general sostuvo que el Gobierno de Trump podía ampliar las categorías de extranjeros excluidos de la ciudadanía por nacimiento.

“Usted claramente le da mucho peso a la frase ‘sujetas a su jurisdicción’, pero los ejemplos que presenta me parecen muy peculiares”, dijo Roberts a Sauer. “Niños de embajadores, hijos de enemigos durante una invasión, niños nacidos en buques de guerra. Y luego lo amplía a toda una clase de personas en situación irregular en el país”.

“No estoy seguro de cómo se puede pasar de ejemplos tan pequeños y específicos a un grupo tan grande”, añadió.

Mientras estuvo en la sala, Trump no pudo hacer declaraciones, ya que los asistentes tienen prohibido ingresar con teléfonos u otros dispositivos electrónicos. Pero aproximadamente una hora después de salir, pareció querer tener la última palabra.

Repitió una afirmación falsa previa y escribió en Truth Social: “¡Somos el único país del mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por nacimiento!”.

En realidad, alrededor de 30 países también permiten la ciudadanía por nacimiento. La mayoría se encuentran en el hemisferio occidental, en América del Norte, del Sur y Central.

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