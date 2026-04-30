El indicador clave de inflación de la Fed alcanza el 3,5%

El rápido aumento de los precios de la gasolina elevó el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal al…

El rápido aumento de los precios de la gasolina elevó el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal al 3,5 % en marzo, su tasa más alta en casi tres años, según mostraron nuevos datos el jueves.

El índice de precios de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés) subió un 0,7 % respecto a febrero, una aceleración más rápida de lo esperado en comparación con el ritmo mensual anterior del 0,4 %, informó el Departamento de Comercio este jueves.

La tasa anual de inflación, que saltó desde el 2,8% en febrero, avanza ahora a su ritmo más veloz desde mayo de 2023.

El repunte de la inflación era previsible. Los precios de la gasolina subieron a tasas récord en marzo, como consecuencia de la presión que el conflicto en Medio Oriente ejerce sobre el comercio de petróleo. Lamentablemente, hay poco alivio en el horizonte: los precios en los surtidores se mantuvieron altos durante abril, y un impacto energético de esta magnitud se está propagando lentamente hacia otros bienes y servicios de la economía.

Pero para los estadounidenses, ya agobiados por años de precios que han subido más rápido de lo habitual y que se enfrentan a un mercado laboral que ha reducido su dinamismo, este no es un acontecimiento bienvenido, afirmó Elizabeth Renter, economista sénior de NerdWallet.

“Lo estamos viendo en los datos de sentimiento del consumidor: la gente no solo siente la presión de la asequibilidad —específicamente en los precios de la gasolina—, sino que también mira a su alrededor y se dice: ‘Oye, una de las soluciones para los gastos elevados es ganar más dinero, y realmente no tengo la oportunidad de hacerlo en este mercado laboral’”, comentó a CNN en una entrevista.

“La economía se mantiene firme”, añadió. “No creo que estemos precipitándonos hacia un desastre en este momento, pero sí creo que la situación se está volviendo cada vez más incómoda”.

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