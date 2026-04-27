El incidente armado en la Cena de Corresponsales, explicado en mapas

Un presunto atacante armado fue detenido el sábado después de atravesar un punto de control de seguridad en el Washington…

Un presunto atacante armado fue detenido el sábado después de atravesar un punto de control de seguridad en el Washington Hilton justo cuando comenzaban los eventos de la Cena anual de Corresponsales de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance, la primera dama Melania Trump y varios funcionarios del gabinete fueron puestos a salvo después de que se escucharan disparos fuera del salón principal en el emblemático hotel de la ciudad de Washington.

Muchos miembros del equipo de prensa de CNN en Washington asistían al evento y se volcaron de inmediato a cubrir el incidente. El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dijo el domingo por la mañana que probablemente fue un ataque dirigido contra funcionarios de la administración de Trump.

CNN trazó en mapas lo que se sabe sobre los movimientos del sospechoso y su detención dentro del hotel.

Trump, varios miembros de su gabinete y muchos periodistas de la Casa Blanca regresaron, tras la cancelación del evento, a la Casa Blanca, ubicada a aproximadamente 2,4 kilómetros al sur del Hilton, donde Trump y Blanche ofrecieron detalles sobre el incidente en la sala de prensa.

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