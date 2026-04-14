El FMI recorta su previsión de crecimiento global por la guerra con Irán y advierte de un impacto mayor

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo de forma moderada su previsión de crecimiento económico global para este año, pero advirtió…

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo de forma moderada su previsión de crecimiento económico global para este año, pero advirtió que el impacto de la guerra con Irán podría ser mucho más grave si el conflicto se prolonga y los precios del petróleo siguen subiendo.

“El panorama global se ha oscurecido abruptamente tras el estallido de la guerra en Medio Oriente”, escribió Pierre-Olivier Gourinchas, consejero económico del FMI, en el más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial del organismo, publicado este martes. El conflicto aún podría provocar una “crisis energética a una escala sin precedentes”, agregó.

El FMI ahora prevé un crecimiento global de 3,1 % en 2026, una rebaja de 0,2 puntos porcentuales frente a su pronóstico de enero. Esta revisión moderada parte del supuesto de que la guerra será “relativamente corta”, indicó. También prevé que la inflación global suba a 4,4 % este año.

Sin embargo, el organismo también planteó dos escenarios en caso de un conflicto más prolongado. En el más grave de ellos —en el que los precios del petróleo y del gas natural suben entre 100 % y 200 % frente a enero y se mantienen en ese nivel hasta 2027—, el crecimiento global sería de apenas 2 % este año.

Eso supondría “un escenario muy cercano a una recesión global”, definida como un crecimiento inferior al 2 %, algo que solo ha ocurrido cuatro veces desde 1980, según el FMI.

Antes de la guerra, la economía global se estaba comportando mejor de lo previsto, con el crecimiento encaminado a una revisión al alza este año, agregó el organismo. Como elemento positivo, el FMI señaló que esta rebaja fue parcialmente compensada por una reducción de los aranceles de EE.UU. frente al año pasado.

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