El FMI prevé un déficit mundial de petróleo este año y advierte que la guerra con Irán podría sumir al mundo en una recesión

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que el mundo sufrirá una escasez de petróleo este año —incluso si la guerra…

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que el mundo sufrirá una escasez de petróleo este año —incluso si la guerra con Irán se resolviera esta semana—, con lo que se suma a otros grandes organismos económicos que advierten sobre los impactos graves, probables y potenciales del conflicto.

“Si todo se detuviera esta noche y, a partir de mañana, avanzáramos hacia la reapertura del estrecho (de Ormuz)… seguiríamos enfrentando un déficit de petróleo este año”, dijo a CNN en una entrevista este martes Pierre-Olivier Gourinchas, economista en jefe del FMI, en el programa Quest Means Business.

El suministro mundial de petróleo cayó en marzo en 10,1 millones de barriles diarios, “la mayor interrupción de la historia”, dijo este martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su más reciente informe sobre el mercado petrolero.

Aunque la AIE no prevé un déficit de petróleo para este año, ha rebajado drásticamente su previsión de suministro mundial de petróleo, que ahora espera que supere la demanda en tan solo 441.000 barriles diarios, frente a los 2,4 millones de barriles diarios de su informe de marzo.

Las cifras ponen de manifiesto el drástico cambio en las perspectivas de los mercados energéticos mundiales y de la economía en general como consecuencia de la guerra. Antes del conflicto, la economía mundial registraba un desempeño mejor de lo previsto, y se esperaba que las previsiones de crecimiento para este año se revisaran al alza, según el FMI.

“Había mucho dinamismo” en la economía global, dijo Gourinchas, quien hizo mención a la baja incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses y el “auge de la inversión” en inteligencia artificial.

Pero desde que comenzó la guerra, “el panorama mundial se ha ensombrecido abruptamente”, escribió en el último informe de Perspectivas de la Economía Mundial del fondo, publicado este martes.

El conflicto aún podría causar una “crisis energética mundial de una magnitud sin precedentes”, añadió.

El FMI prevé ahora un crecimiento global del 3,1 % para 2026, una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales respecto a su pronóstico de enero. Esta modesta revisión parte de la premisa de que la guerra será “relativamente breve”, según indicó el organismo. Asimismo, se pronostica que la inflación global aumentará hasta el 4,4 % este año.

Sin embargo, el fondo también esbozó dos escenarios para un conflicto más prolongado. En el más grave de ellos, en el que los precios del petróleo y el gas natural se disparan entre un 100 % y un 200 % con respecto a enero y se mantienen en ese nivel hasta 2027, el crecimiento económico mundial se situaría en tan solo un 2 % este año.

Eso equivaldría a “una situación muy cercana a una recesión mundial”, definida como un crecimiento económico inferior al 2 %, algo que solo ha ocurrido cuatro veces desde 1980, según el FMI.

La predicción del FMI es la más reciente de un creciente grupo de economistas y organizaciones, entre las que se incluyen el Banco Asiático de Desarrollo y las Naciones Unidas, que advierten sobre las consecuencias económicas de una guerra prolongada en Irán.

Esas advertencias exponen las consecuencias cada vez más graves de la guerra en la que se embarcaron Estados Unidos e Israel, incluso en naciones amigas o aliadas, que ahora se enfrentan a la perspectiva del caos económico.

Irán ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, interrumpiendo aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo crudo, así como importantes suministros de otras materias primas como gas natural, helio y fertilizantes. Algunos países están empezando a sufrir escasez de combustible, sobre todo en la región de Asia-Pacífico, y los precios de los productos derivados del petróleo están comenzando a subir.

Este miércoles, el ministro de Finanzas de Australia, Jim Chalmers, advirtió que la economía mundial se enfrentaba a un “momento realmente peligroso” como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

“Australia está en mejor posición y mejor preparada que otros países, pero no nos libraremos de las consecuencias de esta importante crisis económica”, declaró a los periodistas.

El Gobierno australiano prevé una mayor inflación y un menor crecimiento económico este año. “Los australianos no eligieron las circunstancias de esta guerra en Medio Oriente, pero están pagando un precio muy alto por ello”, declaró Chalmers.

Australia ha reducido a la mitad los impuestos sobre la gasolina y el diésel durante tres meses para ofrecer cierto alivio a los consumidores que están enfrentando dificultades económicas como consecuencia del aumento de los precios del combustible.

Chalmers viajará a Washington esta semana para una reunión de ministros de Finanzas del G20, así como para reunirse con el FMI y el Banco Mundial. Dijo que en los encuentros se uniría a otros funcionarios para pedir el fin de la guerra.

“Desde el punto de vista económico, el fin de la guerra no puede llegar lo suficientemente pronto”, dijo, y agregó que las consecuencias se sentirían “en algún tiempo”.

The-CNN-Wire

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