El festival Corona Capital anuncia fechas para 2026 en Ciudad de México

El reconocido festival Corona Capital anunció las fechas de su edición 2026 en la Ciudad de México. A través de…

El reconocido festival Corona Capital anunció las fechas de su edición 2026 en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales oficiales, el evento compartió un video que recopila presentaciones de artistas de ediciones anteriores y confirmó que el festival se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Aunque las fechas mantienen la tradición de celebrarse en el penúltimo mes del año, el anuncio ha generado algo de conversación entre los seguidores. Esto se debe a que, en ediciones recientes, el festival solía programarse para coincidir exactamente con el fin de semana largo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Para 2026, el evento se realizará justo después de dicho festivo (el asueto será el lunes 16 de noviembre), marcando un ligero ajuste en la agenda habitual de los asistentes.

El Corona Capital se caracteriza por reunir a diversas bandas y artistas internacionales durante tres días consecutivos, y es considerado uno de los festivales musicales más importantes del país.

En su edición de 2025, que marcó su 15º aniversario, contó con presentaciones de Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park, entre otros. Hasta el momento, no se han confirmado los artistas que formarán parte del cartel de 2026.

The-CNN-Wire

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