El derribo de un avión de combate desmiente las afirmaciones de Trump y Hegseth sobre la invulnerabilidad aérea

Una guerra con Irán que ya estaba resultando bastante impopular entre el pueblo estadounidense ha entrado en una nueva fase,…

Una guerra con Irán que ya estaba resultando bastante impopular entre el pueblo estadounidense ha entrado en una nueva fase, más problemática. Eso viene con la noticia de que un avión de combate estadounidense fue derribado sobre Irán.

Aún queda mucho que no sabemos, incluido el estado de los dos miembros de la tripulación. Si bien CNN ha informado que uno de ellos ha sido rescatado y está recibiendo tratamiento médico, no conocemos el destino del otro. Esto es, hasta ahora, un incidente aislado que no significa que Irán esté de repente en algo siquiera cercano a una situación de igualdad militar. Y hasta ahora ha habido bajas estadounidenses limitadas, incluida ninguna muerte conocida en las últimas tres semanas.

Sin embargo, en un conflicto en el que el dominio militar es la principal ventaja de Estados Unidos, este episodio subraya los peligros de la guerra asimétrica, cuyos costos el público estadounidense ya no acepta.

Estos acontecimientos también desmienten las afirmaciones del Gobierno de Trump sobre su dominio completo de los cielos sobre Irán, junto con la apariencia de invulnerabilidad que ha intentado construir durante el último mes.

Esas afirmaciones ya habían sido contradichas en varios casos. Pero este es un ejemplo claro.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han sugerido que Estados Unidos e Israel tenían prácticamente vía libre para sobrevolar Irán. Presentaron a Teherán como si no tuviera capacidad para contrarrestar eso.

En una sesión informativa del 4 de marzo —hace casi un mes— Hegseth dijo que tal dominio estaba a la vuelta de la esquina.

“Comenzando anoche, y para completarse en unos pocos días, en menos de una semana, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo tendrán control completo de los cielos iraníes”, dijo Hegseth. Lo llamó “espacio aéreo no disputado”.

“Irán no podrá hacer nada al respecto”, añadió.

Trump también ha resaltado este dominio aéreo durante las últimas dos semanas.

“Y literalmente tenemos aviones volando sobre Teherán y otras partes de su país; no pueden hacer nada al respecto”, dijo el 24 de marzo. Añadió que Estados Unidos podría atacar una planta eléctrica, y “no pueden hacer nada al respecto”.

El presidente ha dicho durante semanas que Irán no tenía “marina”, “ejército”, “fuerza aérea” ni “sistemas antiaéreos”. En un discurso desde la Casa Blanca el miércoles por la noche, dijo que podría atacar las instalaciones petroleras de Irán, “y no hay nada que puedan hacer al respecto”.

“No tienen equipo antiaéreo. Su radar está 100 % aniquilado”, dijo Trump. “Somos imparables como fuerza militar”.

De nuevo, este es un incidente aislado.

El Gobierno ha enfatizado ocasionalmente que habría contratiempos, incluidas pérdidas de vidas. Y Hegseth, en esa misma sesión informativa del 4 de marzo, reconoció situaciones en las que “unos pocos drones logran pasar o suceden cosas trágicas”.

No obstante, las afirmaciones del Gobierno sobre su dominio militar en los cielos han sido absolutistas, con frases como “control completo” y “espacio aéreo no disputado”, incluso presentando a Irán como si ni siquiera tuviera el armamento necesario para responder.

Y es simplemente el ejemplo más reciente de Trump y quienes lo rodean aparentemente exagerando el éxito militar.

Después de los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán el pasado junio, Trump dijo repetidamente que el programa nuclear del país había sido “aniquilado” y lo presentó como irrecuperable. Excepto que eso no es lo que mostraba una evaluación temprana de inteligencia estadounidense. Y, efectivamente, apenas nueve meses después, el Gobierno volvió a presentar de repente a Irán como una amenaza nuclear inminente.

Poco después de que comenzara la guerra, Trump culpó falsamente a Irán por un ataque contra una escuela primaria que luego supimos que probablemente fue atacada por Estados Unidos, según una investigación preliminar y otras pruebas.

Y apenas hace un día, CNN informó que las afirmaciones de Trump sobre la destrucción de los lanzadores de misiles de Irán habían sido enormemente exageradas, y que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), aún conserva aproximadamente la mitad de sus capacidades.

El problema político con todo esto es que el éxito militar de Estados Unidos se supone que es lo principal con lo que cuenta el Gobierno.

Los estadounidenses tienen poca fe en la misión. No creen que se haya explicado. La lista de cuatro objetivos ha cambiado constantemente. Y quizá el mayor problema sea el pesimismo económico resultante del cierre efectivo del estrecho de Ormuz y el consiguiente aumento de los precios de la gasolina. Los estadounidenses simplemente no creen que la guerra valga los costos.

A través de todo esto, Hegseth en particular ha argumentado que los medios han restado importancia al éxito militar de la campaña.

“Esto es lo que las noticias falsas pasan por alto”, dijo en esa misma sesión informativa del 4 de marzo. “Hemos tomado el control del espacio aéreo y las vías navegables de Irán sin militares sobre el terreno”.

Un mes después, la vía navegable más crucial sigue siendo una excepción muy importante. Y el control del espacio aéreo de Irán y la reducción de su capacidad de lanzamiento de misiles no parecen tan completos como se anunció.

The-CNN-Wire

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