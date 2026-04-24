El Departamento de Justicia de Trump reintroduce los pelotones de fusilamiento para las ejecuciones federales

El Departamento de Justicia anunció este viernes que continúa allanando el camino para agilizar los casos federales de pena de…

El Departamento de Justicia anunció este viernes que continúa allanando el camino para agilizar los casos federales de pena de muerte, lo que incluye ampliar los métodos de ejecución para incorporar la muerte por pelotón de fusilamiento.

Bajo la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Justicia revirtió gran parte del trabajo realizado durante el primer mandato del presidente Donald Trump en relación con la expansión de la pena de muerte en casos federales, una política que el Departamento de Justicia había estado desmantelando.

“Entre las medidas adoptadas se encuentra la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración de Trump”, declaró el Departamento de Justicia en un comunicado este viernes. Esto incluye “ampliar dicho protocolo para incluir métodos de ejecución adicionales, como el pelotón de fusilamiento, y agilizar los procesos internos para acelerar los casos de pena de muerte”.

Cinco estados permiten la ejecución por pelotón de fusilamiento para aquellos condenados a la pena capital que han agotado su proceso de apelación. En marzo, un hombre de Carolina del Sur, condenado por un doble asesinato, se convirtió en la cuarta persona en ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento desde la década de 1970.

“La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden”, afirmó el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, en un comunicado emitido este viernes. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas”.

El Departamento también busca “agilizar el proceso para solicitar sentencias de muerte” y reducir el número de años que transcurren entre la condena y la ejecución, según indica el anuncio.

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The-CNN-Wire

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