Dos ecuatorianos deportados por EE.UU. fueron enviados al Congo, dice la Cancillería de Ecuador

La Cancillería de Ecuador informó la noche este sábado que fueron dos los ciudadanos ecuatorianos deportados por Estados Unidos que…

La Cancillería de Ecuador informó la noche este sábado que fueron dos los ciudadanos ecuatorianos deportados por Estados Unidos que fueron enviados a la República Democrática del Congo (RDC), como parte de un acuerdo migratorio entre esos dos países.

Por la mañana, la Cancillería había informado sobre el caso de un ecuatoriano enviado a la RDC porque, según la institución, antes de ser deportado pidió no ser devuelto a Ecuador. Más tarde, se dio a conocer el segundo caso.

La Cancillería dijo en un comunicado que, según la información que ha recibido sobre ambos ciudadanos de parte de las autoridades de la RDC, estos se encuentran en buenas condiciones. Agregó que sostendrá entrevistas individuales con ellos para preguntarles si quieren regresar a territorio ecuatoriano.

Acerca del primer caso, la Cancillería dijo que el ciudadano pidió no ser devuelto a su país y fue enviado a la RDC. La Cancillería citó información que le brindó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

La Cancillería informó que el ecuatoriano fue trasladado al país africano el miércoles 15 de abril en el marco de un acuerdo de tercer país seguro suscrito entre EE.UU. y la RDC.

Mientras que hay más de una decena de países que no se sabe públicamente que tengan este tipo de convenios, la RDC anunció su acuerdo con Estados Unidos para recibir deportados este mes. Otros países africanos como Eswatini y Guinea Ecuatorial también han aceptado a inmigrantes deportados por EE.UU.

Al ciudadano ecuatoriano se le negó su solicitud de asilo y le pidió a un juez de inmigración no ser devuelto a Ecuador, señaló la Cancillería.

“El ciudadano manifestó su deseo de no ser retornado al Ecuador, aspecto que fue considerado por el juez de inmigración, quien dispuso la restricción de su retorno al país, en el marco de los mecanismos de protección previstos en instrumentos internacionales”, indicó en un comunicado.

Según las autoridades diplomáticas del país sudamericano, los familiares en Ecuador están al tanto de la situación del ciudadano y se mantienen en contacto con él.

“La persona se encuentra en un espacio de acogida, en condiciones adecuadas y seguras”, afirmó la Cancillería ecuatoriana.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana da seguimiento al caso y continuará brindando la asistencia consular que se requiera, en el ámbito de sus competencias institucionales y conforme al derecho internacional aplicable”, agregó.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE para conocer más detalles sobre el caso. Un vocero del DHS respondió que “la Administración Trump está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia, tal y como prometió el presidente Trump”.

La abogada estadounidense Alma David dijo a la agencia de noticias AP que en total 15 ciudadanos de América Latina —entre ellos el ecuatoriano— fueron enviados a la RDC y aterrizaron en la capital Kinshasa el viernes.

David, representante legal de uno de los deportados, añadió que el Gobierno de la RDC prevé que los deportados permanezcan en el país por poco tiempo y señaló que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia migratoria de las Naciones Unidas, les ofrecerá a todos asistencia para un “retorno voluntario asistido (…) basado en el consentimiento libre, previo e informado”.

CNN solicitó al despacho Novo Legal —del que forma parte la abogada David—, a la OIM, al DHS y a ICE detalles sobre el grupo completo de latinos enviado a la RDC, y está en espera de respuesta.

The-CNN-Wire

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