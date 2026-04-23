Detienen en Argentina a un contralmirante mexicano acusado de participar en una gran red de robo de combustible

Autoridades de Argentina detuvieron este jueves al contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna, un marino acusado en su país de participar…

Autoridades de Argentina detuvieron este jueves al contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna, un marino acusado en su país de participar en una amplia red para el robo de combustible, informó el Gobierno de México.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que el detenido, quien estaba prófugo desde 2025, tiene una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de robar hidrocarburos.

García Harfuch agregó que el marino está identificado como presunto líder de una organización dedicada al robo de combustibles —una actividad popularmente conocida en México como huachicol—, tenía documentación falsa y entrará a un proceso de extradición.

CNN busca saber si Farías Laguna ya cuenta con representación legal y cómo se declara.

También consultó a la Secretaría de Seguridad de México para preguntar cuánto tiempo puede tomar su extradición. La institución dijo que aún no tiene información sobre este plazo.

En un comunicado, la Secretaría informó que el arresto se llevó a cabo después de tareas de seguimiento en conjunto con la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de México. La Marina replicó el comunicado en su cuenta de X, acompañado de este mensaje: “En Marina la ley es para todos”.

La detención de Farías Laguna ocurre siete meses después de que autoridades de seguridad y justicia de México dieran a conocer el arresto de 14 personas que presuntamente participaban en la misma red de robo de combustible del contralmirante.

Entre quienes fueron detenidos entonces había otros marinos en activo, exfuncionarios de Aduanas y empresarios.

Las autoridades de México dicen que este grupo presuntamente buscaba contrabandear 10 millones de litros de hidrocarburos que fueron decomisados a finales de marzo de 2025 en el estado de Tamaulipas, en el noreste del país.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dice que una de sus prioridades en materia de seguridad es el combate al robo de combustible, un delito que representa pérdidas millonarias para las arcas públicas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.