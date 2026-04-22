Detienen en Argentina a otro hombre presuntamente implicado en el atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Un hombre presuntamente implicado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, cometido el 7…

Un hombre presuntamente implicado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, cometido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, fue detenido en Buenos Aires, informó este martes el Ministerio Público de Argentina en un comunicado.

El detenido fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, a quien las autoridades atribuyen haber participado en la logística del ataque contra Uribe Turbay, un hecho que el año pasado cimbró la política de Colombia.

De acuerdo con el Ministerio Público de Argentina, Cruz Castillo quedó a disposición de un juez criminal y en espera de un eventual proceso de extradición a territorio colombiano.

CNN busca saber si Cruz Castillo ya cuenta con representación legal y cómo se declara.

Su detención se suma a las de otras personas presuntamente implicadas en el atentado, que ocurrió cuando Uribe Turbay participaba en un mitin en la capital de Colombia. El senador y precandidato, de 39 años, recibió varios disparos que lo mantuvieron hospitalizado durante varias semanas. Murió el 11 de agosto.

Uno de los detenidos es un adolescente que fue arrestado momentos después del ataque y que el año pasado fue condenado a pasar siete años en un centro de detención especializado por disparar contra el político.

Otras personas, mayores de edad, aún están bajo proceso penal por este caso.

La familia de Uribe Turbay exige a las autoridades de Colombia que detengan a todos los involucrados, en especial a los autores intelectuales.

Uribe Turbay buscaba participar en las elecciones presidenciales de este año, en las que se definirá quién asumirá la presidencia al término del mandato de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto.

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