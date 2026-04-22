Desapariciones en México son “una herida abierta” que requiere compromiso “más allá de posiciones políticas”, dice ONU-DH

Las desapariciones en México siguen siendo una “herida abierta” que no ha logrado sanar y cuya solución requiere un compromiso…

Las desapariciones en México siguen siendo una “herida abierta” que no ha logrado sanar y cuya solución requiere un compromiso nacional “más allá de posiciones políticas”, afirmó este miércoles el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al cierre de su visita en el país.

Tras reunirse a lo largo de esta semana con la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes de su gabinete —incluida la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez—, la Fiscalía General, legisladores en el Congreso y colectivos de familiares de personas desaparecidas, Türk describió una crisis marcada por el dolor persistente de las familias.

“Cuando yo escucho a los colectivos y a las familias de los desaparecidos, lo que sentí visiblemente claro fue el dolor”, dijo. “Conocí a una mujer cuyo esposo desapareció en 1974 (…) y se imaginarán que aun con todo este tiempo no se ha resuelto”.

“Es una herida abierta que no sana”, subrayó.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insistió en que el problema requiere un esfuerzo que trascienda la política. “Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de un Gobierno para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento, del dolor”, señaló.

También hizo un llamado a evitar la polarización. “Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro las víctimas”, dijo.

Türk aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum mostró “apertura” para resolver esta problemática sensible ligada a los altos niveles de violencia y violaciones a los derechos humanos que persisten en el país.

“Hablamos de ello de manera extensa y hubo una apertura para poder encontrar el trabajo conjunto (…) para que nosotros aportemos experiencia internacional”, afirmó.

Después de la conferencia, Sheinbaum publicó un mensaje en X en que se refirió a la reunión que sostuvo con Türk y otros representantes de la ONU. “Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común”, dijo la mandataria.

México enfrenta desde hace años una crisis de desapariciones vinculada a la violencia y a violaciones a derechos humanos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), más de 132.000 personas están registradas como desaparecidas o no localizadas, aunque el propio Gobierno ha dicho que existen inconsistencias en los datos.

Una revisión reciente del registro nacional identificó tres grupos: uno de 46.742 casos con datos incompletos; otro con 40.308 individuos que han realizado diversos trámites, lo que sería señal de que no fueron víctimas de un delito; y otro de personas que fueron registradas con información completa y de los que no se halló rastro. Para Sheinbaum, en este último grupo, además de víctimas del crimen organizado, también podría haber personas que “tuvieron un problema familiar y no quieren que sean encontradas o alguna otra razón para su desaparición”.

Tras la presentación del documento, varias organizaciones de derechos humanos cuestionaron la forma en la que se hizo la revisión y acusaron al Gobierno de buscar minimizar el problema.

El debate se intensificó después de que un comité de Naciones Unidas concluyera que existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Incluso, el comité planteó llevar el tema de manera urgente ante la Asamblea General de la ONU, algo que el Gobierno de México rechazó con el argumento de que no se trata de una situación generalizada en el país.

Durante su mensaje, Türk también reconoció el papel de quienes buscan a sus seres queridos y destacó, en particular, a los colectivos encabezados por mujeres.

“Saludo profundamente el valor y la tenacidad de las familias de personas desaparecidas y los colectivos que las conforman, especialmente los liderados por mujeres”, dijo, al subrayar que no solo realizan labores esenciales de búsqueda y documentación, sino que también impulsan la visibilidad del problema y la exigencia de rendición de cuentas.

Añadió que fue “doloroso” escuchar diversos testimonios “que reflejan la magnitud de esta tragedia”.

Durante la conferencia de prensa, Türk señaló que la impunidad fue otro de los temas más recurrentes tanto en sus encuentros con autoridades como con víctimas y organizaciones civiles.

“Es su mayor reclamo”, dijo. “Que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición”.

Combatir la impunidad, afirmó, “es el mejor antídoto contra la inseguridad”.

El alto comisionado añadió que México cuenta con un marco jurídico e institucional —centrado en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares— “de gran potencial”, pero subrayó que “es fundamental que el Estado siga reforzando los mecanismos” de búsqueda, identificación forense y capacidades de investigación.

También advirtió sobre la importancia de mantener la independencia judicial, al considerar “esencial que se preserve la independencia de las instituciones judiciales, su integridad y competencia profesional”. Esta declaración se da luego de que a finales de 2024 México aprobó una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, una medida que, según diversos especialistas, podría poner en riesgo la independencia de los juzgadores que resulten electos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.