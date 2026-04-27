DeSantis propone un nuevo mapa de distritos electorales de Florida para la Cámara de Representantes de EE.UU.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso un nuevo mapa para los distritos de la Cámara de Representantes de Estados…

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso un nuevo mapa para los distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que, al parecer, otorga a los republicanos una ventaja en cuatro escaños que actualmente ocupan los demócratas.

Su oficina compartió el mapa primero con Fox News y remitió a CNN al gráfico publicado en el sitio web de la cadena. La divulgación se produce un día antes de que la legislatura de Florida inaugure una sesión especial convocada por DeSantis en parte para trazar los nuevos distritos de la Cámara de Representantes.

La propuesta de DeSantis constituye el último movimiento en una disputa sobre la redistribución de distritos que va de costa a costa y que comenzó el presidente Donald Trump el año pasado cuando Texas trazó nuevas líneas a petición suya.

Los republicanos ostentan una supermayoría en la legislatura estatal y han dejado claro que procederán con la propuesta de mapa de DeSantis en lugar de elaborar una propia.

Actualmente, los republicanos ocupan 20 de los 28 escaños de Florida en la Cámara de Representantes. La sesión especial del estado comienza este martes.

El anuncio de DeSantis se produce menos de una semana después de que los votantes de Virginia aprobaran un referéndum que podría brindar a los demócratas mejores oportunidades de obtener cuatro escaños en la Cámara de Representantes de ese estado.

The-CNN-Wire

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