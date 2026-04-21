Esto es lo que está haciendo Todd Blanche para quedarse con el puesto de secretario de Justicia de EE.UU.

El secretario interino de Justicia de EE.UU. Todd Blanche viajó a Florida el lunes, donde se reunió con el nuevo…

El secretario interino de Justicia de EE.UU. Todd Blanche viajó a Florida el lunes, donde se reunió con el nuevo fiscal designado para encargarse de uno de los casos más importantes para el presidente Donald Trump: la investigación sobre el exdirector de la CIA y crítico de Trump, John Brennan.

La reunión se produce en un momento en que Blanche lucha por demostrar que es el hombre idóneo para cumplir con la mayor prioridad de Trump: enjuiciar a los adversarios políticos del presidente.

A menos de dos semanas de haber asumido el cargo, Blanche ha tomado medidas públicas para cumplir con la agenda de Trump.

Ha realizado cambios en el equipo que investiga a Brennan, publicó un informe muy esperado sobre las protestas antiaborto y supervisó un esfuerzo para anular las condenas de miembros de los Proud Boys y los Oath Keepers involucrados en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.

Hasta el momento, Trump ha elogiado el trabajo de Blanche como secretario de Justicia interino y, según funcionarios actuales y anteriores de la administración que hablaron con CNN, el puesto parece estar en sus manos.

Sin embargo, de acuerdo con las fuentes, Blanche aún debe lidiar con muchos de los obstáculos que aquejaron el mandato de la exsecretaria Pam Bondi antes de su reciente destitución.

Al igual que Bondi, debe hacer frente a la baja moral entre los fiscales y a la persistente controversia en torno a la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

Los sonados procesos judiciales contra los adversarios políticos de Trump deben sobrevivir a los jueces y jurados investigadores que hasta ahora han rechazado muchos de los intentos.

Y no está garantizada la colaboración de los fiscales de carrera encargados de las investigaciones.

“Hay muchos fiscales que se oponen a la agenda del presidente y no están interesados ​​en llevar los casos que son importantes para la Casa Blanca”, declaró recientemente a CNN Harmeet Dhillon, jefa de la División de Derechos Civiles.

Blanche tendrá que afrontar estos desafíos mientras otros altos funcionarios del Departamento de Justicia intentan demostrar su capacidad para llevar a cabo la agenda de Trump si él no puede.

Mientras se encontraba en Florida para participar en un evento legal el lunes, Blanche se reunió con Jason Reding Quiñones, fiscal federal del distrito sur de Florida; el funcionario de justicia Christopher-James DeLorenz; y el recién nombrado asesor del secretario de Justicia, Joseph diGenova, según un funcionario del Departamento de Justicia.

Aún no se ha informado sobre la reunión.

DiGenova trabajará ahora en la investigación sobre Brennan, que se centra en una de las quejas políticas más antiguas del presidente: la evaluación de inteligencia de 2017 que concluyó que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 para ayudarlo.

Para Trump, los procesos judiciales como el de Brennan —y la insistencia en las acusaciones desacreditadas de un supuesto fraude electoral en 2020— son su máxima prioridad.

Anteriormente, se quejó directamente ante funcionarios del Departamento de Justicia de que no estaba satisfecho con la lentitud del proceso.

Algunos procesos judiciales que avanzaron rápidamente se desmoronaron. En noviembre, un juez federal desestimó los cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey.

El Departamento de Justicia intentó en repetidas ocasiones volver a acusar a James, pero no logró convencer a un jurado investigador para que presentara cargos.

En febrero, otro jurado investigador desestimó los cargos penales contra seis legisladores demócratas que publicaron un video instando a los miembros de las fuerzas armadas a desafiar las órdenes ilegales de la administración Trump.

La tarea de llevar a cabo la agenda de Trump pasó factura a Bondi, quien, según fuentes, creía que en ocasiones se le pedía que hiciera lo imposible.

Bondi declinó hacer comentarios para este artículo.

Cuando Bondi asumió el cargo formó el “Grupo de Trabajo sobre la Instrumentalización”, encargado de investigar las acciones de los fiscales durante las administraciones anteriores que, según funcionarios de Trump, tenían motivaciones políticas.

Entre sus objetivos se encuentran los casos presentados por James, así como el del exfiscal especial Jack Smith, y el extenso proceso judicial contra los implicados en los disturbios del Capitolio de Estados Unidos.

El grupo tenía la tarea de publicar informes que pudieran sustentar cargos penales.

Sin embargo, cuando Bondi fue sustituida a principios de abril, el grupo no había elaborado ni un solo informe.

El vicesecreatrio de Justicia adjunto Stan Woodward, el segundo funcionario de mayor rango en el Departamento, defendió ante CNN el ritmo de trabajo del “Grupo de Trabajo sobre la Instrumentalización”.

“Nos corresponde simplemente calificar esas atrocidades como instrumetalización, sino probarlo y buscar las pruebas de su utilización como tal”, afirmó. “Y eso lleva tiempo”.

En su primera semana en el cargo, Blanche supervisó la publicación del primer informe del grupo, en el que se alegaba que el Departamento de Justicia de Biden había actuado con parcialidad contra las manifestantes proaborto.

El departamento despidió a cuatro fiscales que trabajaron en los casos.

El informe fue significativo para algunos republicanos, pero el grupo aún no ha presentado nada relacionado con las personas cuyas investigaciones derivaron en cargos penales contra el presidente.

“Parte de la dificultad para convertir esto en un arma es que se necesitan personas que sean partidarias de MAGA y que sean realmente competentes”, declaró Chad Mizelle, exjefe de gabinete de Bondi. “Muchos fiscales de carrera no están interesados ​​en este tipo de trabajo. Es un grupo muy reducido de personas”.

Mizelle trabajó junto a Blanche y señala que, incluso si el Departamento de Justicia logra presentar un caso contra uno de los adversarios políticos de Trump, se enfrentarán a los mejores abogados defensores.

Sin embargo, al final, Mizelle afirmó estar “seguro” de que Blanche tendrá éxito en estos procesos judiciales.

En cuanto a los fiscales de carrera que puedan oponerse a este tipo de investigaciones, puede que tenga que ver con la solidez de esos casos, comentó Elie Honig, analista legal sénior de CNN.

“Los fiscales del Departamento de Justicia generalmente no rehúyen los casos complejos y de gran repercusión. De hecho, suelen sentirse atraídos por asuntos de alto riesgo”, afirmó Honig, exfiscal estatal y federal.

“Por lo tanto, cuando vemos a fiscales profesionales, apolíticos, expresar dudas sobre ciertos casos con connotaciones políticas, suele ser porque simplemente no ven pruebas suficientes para sustentar una acusación penal. Los fiscales del Departamento de Justicia son enérgicos, pero no imprudentes, y no presentarán cargos que no crean que prosperarán”, opinó.

Pero en una administración que ha visto una división entre los dedicados al conservadurismo tradicional y los incondicionales seguidores de Trump, conocidos como “MAGA”, algunos todavía se preguntan si Blanche está dispuesta a hacer lo que sea necesario para cumplir con los deseos del presidente.

Un alto funcionario de la administración cuestionó si Blanche ha hecho lo suficiente para apoyar el movimiento MAGA.

“Todd está al mando en el Departamento de Justicia, pero no ha hecho lo suficiente para apoyar a MAGA”, declaró el funcionario.

Otros no están de acuerdo.

“Todd Blanche lo arriesgó todo para defender al presidente Trump durante muchos años, incluso representándolo diariamente en los tribunales”, señaló Mike Davis, asesor legal de Trump desde hace mucho tiempo. “No necesita demostrarle a nadie sus credenciales de MAGA”.

La base de seguidores de MAGA ha criticado repetidamente la gestión del departamento en relación con los archivos de Epstein.

En febrero de 2025, Bondi declaró a Fox News que la lista de clientes de Epstein —de cuya existencia el departamento afirmó posteriormente que no existía ninguna prueba— se encontraba sobre su escritorio.

Su departamento también promocionó los supuestos “archivos de Epstein” y los distribuyó entre figuras influyentes del movimiento MAGA, pero, en última instancia, esa publicación inicial contenía información que ya era de dominio público.

Ante los repetidos tropiezos de Bondi, Blanche se convirtió en la principal portavoz del departamento en la investigación y, finalmente, supervisó la publicación de millones de documentos.

Su polémica visita a Ghislaine Maxwell en julio de 2025 y su declaración de que no se esperaban cargos en el caso Epstein a menos que surgiera nueva información también fueron objeto de escrutinio.

“En primer lugar, el caso Epstein fue el pecado original de este Departamento de Justicia y Todd no nos libra de eso”, declaró un alto funcionario de la administración.

Sin embargo, el Departamento de Justicia ha defendido sus gestiones en el caso Epstein.

“El secretraio de Justicia interino se reunió el año pasado con Ghislaine Maxwell y su abogado porque ella nunca se había reunido con las fuerzas del orden, y era de interés público determinar si tenía información que no se había compartido anteriormente. La entrevista completa está disponible públicamente”, indicó recientemente un funcionario del Departamento de Justicia.

“En cuanto a la presentación de los expedientes, todos los que cumplían con la ley fueron publicados tras revisar millones de documentos en un plazo muy breve para dar cumplimiento a la misma”, declaró el funcionario. “A pesar de ser un tema recurrente en las redes sociales, cualquier secretario de Justicia podrá constatar lo mismo: que todos los expedientes han sido publicados”.

Si Blanche no logra convencer al presidente, hay varios funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia que parecen dispuestos a tomar el relevo.

En los últimos meses, la fiscal estadounidense Jeanine Pirro, una conocida personalidad televisiva con línea directa con el presidente, ha buscado ser el centro de atención.

Pirro habilitó una línea telefónica para recibir cualquier información sobre el exdiputado Eric Swalwell en medio de acusaciones de abuso sexual, y ofreció una rueda de prensa criticando duramente a un juez federal por bloquear las citaciones del Departamento de Justicia contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

La capacidad de Pirro para operar con mayor autonomía que otros fiscales estadounidenses —llegando incluso a sorprender a la Casa Blanca con su trabajo— ha suscitado dudas sobre si está haciendo una prueba para el puesto de secretaria de Justicia.

En respuesta a las sugerencias de que podría querer asumir el cargo, Pirro emitió un comunicado a CNN en el que afirmaba: “Como fiscal federal del Distrito de Columbia, he sido testigo directo de la competencia, la experiencia y la capacidad de liderazgo de Todd Blanche. Con más de 15 años en el Departamento de Justicia y una relación excepcional con el presidente, es la persona idónea para dirigir dicho departamento”.

Dhillon, la enérgica jefa de derechos civiles, también ha sido mencionada como posible candidata para el puesto. Ha trabajado para reestructurar la división con el fin de centrarse en revertir las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y combatir el antisemitismo.

Según declaró a CNN, “Todd es la elección del presidente y la apoyo plenamente. Tengo una excelente relación laboral con él. Brinda un gran apoyo tanto a los abogados de base como a los de carrera en el edificio principal de la Corte Suprema”.

Según la Ley de Reforma de Vacantes Federales, Blanche puede desempeñar el cargo de manera interina por un máximo de 210 días, por lo que no es necesario cubrir el puesto de forma permanente hasta noviembre.

Aunque Blanche consiga el puesto, todos los anteriores secretarios de Justicia de Trump han acabado siendo despedidos, sustituidos o dimitiendo.

Sin embargo, si no consigue el puesto, Blanche declaró recientemente a los periodistas que no se lo tendrá en cuenta al presidente.

“Si decide nominar a otra persona y me pide que haga otra cosa, le diré: ‘Muchas gracias, lo aprecio mucho, señor’”, afirmó.

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