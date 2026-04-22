¿Confundido sobre la postura política de Kevin Warsh, el designado para la Fed? Acostúmbrate

Es una práctica estándar que los funcionarios de la Reserva Federal se mantengan al margen de la política y “se…

Es una práctica estándar que los funcionarios de la Reserva Federal se mantengan al margen de la política y “se mantengan en su carril”, como lo describió el martes en su audiencia de confirmación Kevin Warsh, el designado del presidente Donald Trump para presidir la Fed.

Ese carril está destinado a gestionar la economía fijando las tasas de interés en niveles que cumplan el mandato del banco central, establecido por el Congreso, de precios estables y máximo empleo.

Sin embargo, cuando los senadores de la comisión bancario presionaron a Warsh sobre temas claramente dentro de su carril, como qué está impulsando la inflación, dejó sus opiniones vagas. Eso no es casual. Refleja el impulso más amplio de Warsh por replantear cómo los funcionarios de la Fed comunican sus opiniones sobre la economía y la trayectoria de las tasas de interés.

Preguntado sobre si estaba de acuerdo con varios funcionarios de la Fed que recientemente han dicho que creen que los aranceles más altos promulgados por Trump están impulsando los precios al alza, Warsh dijo simplemente: “No”.

Pero luego complicó esa certeza al argumentar que los indicadores estándar de inflación del gobierno no captan plenamente lo que está ocurriendo en la economía —y que, si es confirmado, impulsaría replantear por completo cómo se mide la inflación.

“Quiero saber qué es realmente la inflación”, dijo, y agregó que “hay trabajo por hacer” sobre cómo se calcula.

Luego, cuando se le preguntó si creía que un recorte de tasas ocho veces mayor que un movimiento típico de la Fed podría hacer que los precios se dispararan, Warsh respondió: “A diferencia de muchos de mis colegas, pasados y presentes, no creo en la orientación futura”.

“No creo que deba adelantarles cuál podría ser una decisión futura”, dijo a los legisladores.

Eso marca un claro alejamiento de las medidas que el banco central ha tomado en los últimos años para comunicarse más con el público sobre decisiones pasadas y futuras de política monetaria.

La lógica era que cuanto mejor entienda el público cómo los banqueros centrales llegan a sus decisiones, a menudo proporcionando lo que comúnmente se denomina “orientación futura”, más fácil es alcanzar los objetivos de política.

Eso se debe a que los mercados ya habrán incorporado en los precios el próximo posible movimiento, lo que facilita que la Fed introduzca actualizaciones de política. Sorprender a los mercados puede tener el efecto contrario. Y hay investigaciones sólidas que respaldan eso.

Dicho esto, Warsh aun así dio orientación de cara al futuro en su testimonio.

Destacó cómo cree que los avances en IA facilitarán que el banco central mantenga las tasas más bajas, ya que las ganancias de productividad pueden impulsar el crecimiento económico sin causar inflación.

“El simple acto de decir que vas a recortar por la razón ‘x’ es, de hecho, orientación futura”, escribieron economistas de Wells Fargo.

Si Warsh es confirmado como presidente de la Fed, podría tener la autoridad para eliminar las conferencias de prensa, reducir la frecuencia de las reuniones de política monetaria de alto perfil y muy seguidas —algo que ya ha insinuado— y limitar sus propias intervenciones públicas.

Sin embargo, una cosa de la que no podrá escapar es de rendir cuentas ante el Congreso. Y las respuestas ambiguas a las preguntas de los legisladores, si la economía empeora, es poco probable que sean aceptadas.

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