Condenan a prisión en Corea del Sur al influencer estadounidense “Johnny Somali” por comportamiento ofensivo

El youtuber estadounidense Ramsey Khalid Ismael, “Johnny Somali”, fue condenado a seis meses de prisión por un tribunal de Seúl,…

El youtuber estadounidense Ramsey Khalid Ismael, “Johnny Somali”, fue condenado a seis meses de prisión por un tribunal de Seúl, según AP. El influencer provocó indignación nacional en Corea del Sur por acrobacias provocadoras, incluido un baile sobre una estatua que honra a las víctimas de la esclavitud sexual en tiempos de guerra.

El polémico creador de contenido es conocido por publicar en redes sociales excentricidades ofensivas y su caso está arrojando luz sobre el auge de los llamados “influencers molestos” que buscan llamar la atención en el extranjero.

En noviembre de 2025, Ismael, de 24 años, fue acusado formalmente de provocar una “conmoción” en una tienda, confirmaron a CNN los fiscales de Seúl. También se le impuso una prohibición de salida, que le impedía abandonar el país mientras las autoridades continuaban su investigación, informó la afiliada de CNN MBC News.

CNN se puso en contacto con Ismael para solicitar comentarios. No está claro si tiene un abogado.

Ismael ha sido vetado por múltiples empresas de redes sociales, después de que críticos lo acusaran de acosar a locales en países de toda Asia en una iniciativa por aumentar su audiencia en línea.

El youtuber tiene un seguimiento combinado de unas decenas de miles en Instagram, TikTok y Rumble. CNN se puso en contacto con las tres plataformas respecto al contenido de Ismael, pero no recibió respuesta de inmediato.

A principios de este mes, Ismael publicó una disculpa en línea después de que se le acusara de profanar un monumento surcoreano dedicado a mujeres sometidas a esclavitud sexual en la Segunda Guerra Mundial.

Residentes locales enfurecidos amenazaron con represalias contra Ismael en publicaciones en línea tras el incidente. Imágenes emitidas posteriormente por la afiliada de CNN, JTBC, mostraron a Ismael recibiendo una patada mientras un grupo de personas lo seguía. Por separado, un hombre fue arrestado en Seúl el mes pasado por presuntamente golpear a Ismael en la cara, informó la agencia de noticias Yonhap. La policía de Seúl declinó hacer comentarios.

La reacción pública en Corea del Sur pareció reflejar una frustración más amplia en la región con los extranjeros que explotan las costumbres locales para obtener fama en línea, siendo Ismael un ejemplo extremo de mal comportamiento.

Según informes de noticias japoneses, recientemente se ha acusado a creadores de contenido extranjeros de una serie de transgresiones en el país, desde evadir el pago de tarifas ferroviarias hasta hacer “bailes molestos” en trenes del metro de Tokio.

Esto coincide con un empeoramiento del sentimiento hacia el turismo masivo entre muchos japoneses, mientras el país experimenta cifras récord de visitantes y un aumento en los reportes de turistas que se portan mal.

A principios de este mes, un turista estadounidense de 65 años fue arrestado en Tokio por presuntamente tallar letras en una puerta de santuario, apenas dos meses después de que un hombre austríaco de 61 años fuera arrestado por tener relaciones sexuales en los terrenos de un santuario.

El reciente viaje de Ismael a Japón también estuvo rodeado de controversia.

El año pasado, el youtuber fue arrestado en Osaka bajo sospecha de allanamiento en una obra de construcción, según la agencia de noticias Kyodo. Ismael también causó indignación en Japón al publicar videos de sí mismo burlándose de los viajeros sobre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, mientras profería insultos.

John Lie, profesor de sociología en la Universidad de California, Berkeley, dijo que Ismael sirve como un ejemplo aleccionador sobre los riesgos de ignorar los límites culturales en un mundo interconectado.

Aunque era posible que tuviera un motivo más profundo, el comportamiento del provocador parecía estar diseñado principalmente para atraer atención en su “búsqueda por ser una celebridad de las redes sociales”, dijo Lie.

“No hay nada significativo ahí salvo su persona de provocador: un personaje común y corriente en el panorama actual de las redes sociales”, añadió.

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