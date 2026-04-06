Concierto de Bad Bunny en Tokio se estrenará en Spotify

El concierto “Billions Club Live” que realizó Bad Bunny el pasado 7 de marzo en Tokio ya tiene fecha de…

El concierto “Billions Club Live” que realizó Bad Bunny el pasado 7 de marzo en Tokio ya tiene fecha de estreno en Spotify. El recital, que marcó la primera presentación del cantante puertorriqueño en Asia, llegará a la plataforma el próximo miércoles 8 de abril, de acuerdo con una publicación en las redes sociales de la compañía.

El concierto fue descrito por Spotify como un recorrido histórico por los temas de Bad Bunny que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma. Hasta marzo de este año, el artista contaba con 29 canciones en ese grupo, entre las que destacan “I Like It”, “Callaita”, “Tití me preguntó” y “Safaera”, entre otras.

La presentación se realizó en el Tipstar Dome Chiba y fue presenciada por 2.300 fansu. El artista aprovechó la ocasión para invitar a Los Pleneros de la Cresta, Los Sobrinos y al dúo Jowell & Randy. Entre los asistentes también destacaron figuras como Lisa, Takashi Murakami y el creador de contenido Luisito Comunica.

Esta es la cuarta edición del evento “Billions Club Live”, tras los realizados por Ed Sheeran, Miley Cyrus y The Weeknd.

En mayo, Bad Bunny retomará su gira “Debí tirar más fotos”, con presentaciones programadas en varias ciudades de Europa que se extenderán hasta el 22 de julio, cuando el tour llegue a su fin en Bélgica.

The-CNN-Wire

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