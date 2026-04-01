Cantos racistas, repudio e investigación: ¿qué pasó en el España-Egipto?

“Es algo intolerable”. Así se refirió este miércoles Lamine Yamal al repudiable episodio que se vivió el martes en el…

“Es algo intolerable”. Así se refirió este miércoles Lamine Yamal al repudiable episodio que se vivió el martes en el estadio del Espanyol, en Barcelona, durante el amistoso internacional que la selección de España disputó ante su par de Egipto como parte de la fecha FIFA, la última antes de que se conozcan las listas de convocados de cara al próximo Mundial.

En el campo, la selección española no pudo con el seleccionado africano y empató 0-0, pero lo que sucedió en las tribunas es lo que está dando vueltas al mundo.

“Ayer en el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable”, escribió la estrella del FC Barcelona en su cuenta de Instagram, cargando contra los aficionados que fueron a apoyar a la Roja al estadio y que incurrieron en una incomprensible actitud de islamofobia.

Los cantos se escucharon no una, sino varias veces durante el encuentro. Al minuto 10 de juego fue la primera ocasión en que se oyó con claridad, y el tablero electrónico donde figura el marcador se advirtió al público que “la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas”.

Poco importó. Los cánticos se repitieron.

“A los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas Ignorantes y racistas”, dejó en claro el talentoso futbolista de la selección y el Barcelona.

Lo que pasó en Cornellá no dejó indiferente a nadie. Los Mossos d’Escuadra, la policía autonómica catalana, anunció que se abrió una investigación para identificar a los responsables.

La política se sumó al repudio horas después del encuentro, con varios miembros del Gobierno nacional tomando la palabra.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, expresó “vergüenza”, mientras que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes condenó “con la máxima firmeza los cánticos de carácter xenófobo, que son absolutamente inaceptables, y que no representan, en ningún caso, a la inmensa mayoría de la afición española”.

Por su parte, Ester Muñoz, vocera del partido opositor PP en el Congreso, dijo que los hechos del martes fueron “lamentables y condenables”.

Para el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, “lo que vivimos ayer está en contra de lo que la propia selección española representa”, según declaraciones a EFE. “Es curioso que los mismos que ayer proferían gritos e insultos racistas luego ovacionaran a Lamine Yamal, que es musulmán”.

El clima hostil de ciertos aficionados hacia el elenco visitante se hizo sentir casi desde que salieron al campo de juego los equipos para disputar el partido, cuando las estrofas del himno de Egipto se toparon con audibles pitidos desde las gradas, una actitud sumamente reprochable en cualquier momento, pero especialmente en un contexto de partido amistoso sin nada en disputa.

Luego del encuentro, la Asociación Egipcia de Fútbol mostró su condena a lo que llamó “abominable incidente racista”, pero aclaró que lo sucedido “no afectará en absoluto a las sólidas relaciones” que tiene con la Real Federación Española de Fútbol.

En la conferencia de prensa posterior al empate 0-0, el entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, expresó también su “total y absoluta repulsa a cualquier actitud racista, xenófoba y de falta de respeto”, y calificó los canticos de “intolerables”.

De la Fuente valoró el mensaje contra el racismo en las pantallas porque, según él, luego “la gran mayoría del estadio ha silbado a los impresentables que han tenido esa actitud”.

“El fútbol no es violento, los violentos aprovechan el fútbol para tener su espacio”, dijo el seleccionador. “Hay que identificarles y apartarles de la sociedad, del grupo que respetamos las normas”.

Los incidentes que se vieron (y escucharon) en el España-Egipto de este martes vuelven a elevar la preocupación por el racismo en los estadios, cuando ya quedan menos de 100 días para la Copa del Mundo.

No ha sido el único caso. No hasta hace mucho la preocupación se escuchaba en México, donde los cánticos homófobos se han repetido en varios partidos del pasado torneo en la Liga MX.

La FIFA ha mostrado su fuerte rechazo en cada episodio, resaltando que ese tipo de actitudes son intolerables.

Como dijo Yamal, “el fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree”.

The-CNN-Wire

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