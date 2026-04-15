Cambios en la embajada de EE.UU. en Venezuela: sale Dogu y llega John Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala

La recientemente reabierta embajada de Estados Unidos en Venezuela tendrá un cambio de representación. La administración de Donald Trump designó…

La recientemente reabierta embajada de Estados Unidos en Venezuela tendrá un cambio de representación. La administración de Donald Trump designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en el país sudamericano, en reemplazo de Laura Dogu.

La propia Dogu confirmó el cambio. “Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin”, publicó la diplomática en la cuenta de X de la embajada estadounidense. Allí también anunció que el designado para su reemplazo es Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, y que llegará “próximamente” a Venezuela.

CNN contactó al Departamento para solicitar comentarios.

Antes de esta designación, Barrett había asumido sus funciones como encargado de Negocios en la embajada de EE.UU. en Guatemala hace apenas poco más de dos meses, el 21 de enero de 2026. Esa gestión tendría como prioridades temas como los aranceles y la inmigración, según dijo Barrett en febrero pasado.

En marzo, Guatemala tuvo elecciones de magistrados para integrar la Corte de Constitucionalidad. En ese contexto, el presidente Bernardo Arévalo dijo que “se había enterado” de que la Embajada estadounidense intentaba favorecer a determinados candidatos, algo que Barrett desestimó.

Anteriormente había desempeñado funciones en la embajada estadounidense en Panamá y también en la misma sede diplomática en Perú.

El funcionario también tuvo parte de su trayectoria en el noroeste de Brasil, donde lideró la labor diplomática en ocho estados desde el Consulado General de EE.UU. en Recife.

Entre 2015 y 2017, Barrett se enfocó en la relación bilateral entre Estados Unidos y Filipinas como alto funcionario del Departamento de Estado; fue consejero para Asuntos Económicos de la sede diplomática estadounidense en El Salvador; además de llevar a cabo misiones en China, Afganistán y una asignación anterior en Guatemala.

Barrett llega al cargo luego de que Estados Unidos reabrió formalmente su embajada en Caracas el pasado 30 de marzo, casi tres meses después del operativo militar en el que capturaron al depuesto presidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo entonces que la reapertura significaba “un nuevo capítulo” en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Estos vínculos se habían interrumpido en 2019, luego de que Trump, en su primera administración, rechazara reconocer a Maduro como presidente tras unas cuestionadas elecciones.

The-CNN-Wire

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