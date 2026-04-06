Batalla entre la MLS y la Liga MX: ¿quién dominará la Champions Cup de la Concacaf?

No es un secreto que en el norte del continente americano la supremacía del fútbol se ha reducido a dos…

No es un secreto que en el norte del continente americano la supremacía del fútbol se ha reducido a dos países y sus respectivas ligas.

Mientras las selecciones de Estados Unidos y México pelean en cada torneo por ser el monarca de la Concacaf, las ligas de cada país han trasladado la rivalidad al nivel de clubes.

La recta final de la Champions Cup de la Concacaf es un claro ejemplo de ello y los cuartos de final presentan enfrentamientos parejos entre representantes de cada país.

Es decir, podríamos tener en semifinales las mismas combinaciones entre duelos bilaterales, o, por el contrario, una de las dos ligas podría ejercer dominio sobre su par del vecino país.

Los clubes de México son amos y señores de la competencia. El Cruz Azul y el América son los dos equipos con más títulos, con siete cada uno. El desempate podría darse en esta edición con una hipotética final entre ambos, ya que vienen por lados distintos del cuadro.

El Pachuca (6), el Monterrey (5) y los Pumas (3), son los otros clubes con al menos tres títulos.

La MLS, por el contrario, solo ha celebrado el título en tres ocasiones en las 60 ediciones del torneo, con el Sounders de Seattle en 2022, el Galaxy de Los Ángeles en 2000 y el DC United en 1998.

El América tendrá en su duelo frente al Nashville SC un rival que viene de eliminar al, para muchos, favorito, el Inter Miami de Lionel Messi. Las Águilas comienzan de visita y con un calendario complicado, puesto que en el torneo local se encuentran peleando por mantenerse en los cupos de la liguilla mexicana.

Nashville, por su parte, goza de un buen arranque de temporada en la MLS y, pese a sufrir una derrota en su último encuentro frente a Chicago, mantiene el primer lugar de la Conferencia del Este.

Esta llave tiene un sabor a revancha, luego de la eliminación que le causó el cuadro estadounidense al equipo de Coapa en dos ocasiones consecutivas por el mismo torneo entre 2022 y 2023, con la coincidencia de haber avanzado por la vía del penal.

La Máquina Cementera comenzará de visita la serie de cuartos ante el equipo angelino, con la obligación de dar un paso adelante para defender su título.

El Cruz Azul viene de eliminar al Monterrey y enfrente tendrá ahora a un equipo que en la MLS lidera la Conferencia Oeste con el mejor puntaje de la liga, en calidad de invicto y sin haber recibido goles.

La única ocasión en que se han enfrentado ambos equipos por este torneo fue en 2020, a partido único, por la misma fase de cuartos, con triunfo para el equipo estadounidense por 2-1.

El Toluca será otro mexicano que quiere apelar a su casta de bicampeón nacional para asegurar un buen resultado ante la vista del Galaxy y evitar tener que pelear por una remontada, como le sucedió en octavos ante el San Diego FC.

El Galaxy tuvo un paso más cómodo en la fase anterior, tras vapulear al Mount Pleasant de Jamaica. El equipo angelino tiene uno de los ataques más incisivos del torneo y lidera las estadísticas con los brasileños Joao Klaus y Gabriel Pec como los jugadores con más opciones de gol y, en el caso de este último, como goleador del torneo con cinco dianas.

Y si hablamos de revanchas, los Tigres tienen una espina clavada ante el Sounders de Seattle, que le supera en sus enfrentamientos con saldo de dos triunfos frente a uno del equipo regiomontano.

Los Tigres vienen de eliminar a Cincinnati, no sin antes haberse llevado un susto en la ida, cuando cayeron 3-0. En casa las condiciones fueron distintas, y un 5-1 lapidario, con un dramático gol del uruguayo Fernando Gorriarán en tiempo de descuento incluido, les dio la clasificación por 5-4 en el global.

Ese mismo impulso en casa es el que necesitan para tomar ventaja en la serie ante el equipo de Seattle, que entró como preclasificado y no tuvo problema para superar a los Whitecaps de Vancouver en octavos.

The-CNN-Wire

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