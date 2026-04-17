Así son las cholitas skaters en Bolivia: empoderamiento femenino y orgullo indígena sobre ruedas

Visten pollera, sombrero bombín, llevan trenzas a ambos lados de la cabeza y calzan tenis para patinar: un atuendo único…

Visten pollera, sombrero bombín, llevan trenzas a ambos lados de la cabeza y calzan tenis para patinar: un atuendo único con el que reivindican sus raíces indígenas, dominan el espacio público y desafían estereotipos. Todo en cuatro ruedas.

Es Bolivia y ellas las “cholitas skaters”, parte de una cultura urbana que se ha asentado principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto. Algunas comenzaron a patinar por interés deportivo y por comunidad. Con el tiempo, su presencia se volvió distintiva por una decisión: mezclar sus raíces con el patinaje.

Las “cholitas” son mujeres indígenas que utilizan pollera —una falda amplia, pesada y de colores vivos— y se han convertido en un símbolo de fuerza, identidad y resistencia cultural en el país. Históricamente han sido estigmatizadas y discriminadas, pero hoy han ganado protagonismo en la vida pública, el comercio, la política y el deporte.

ImillaSkate nació en 2019 en Cochabamba, en el centro de Bolivia, con el objetivo de incentivar a niñas a practicar el deporte. Su nombre tiene un trasfondo familiar: “imilla” significa niña o jovencita en los idiomas quechua y aimara y su inspiración fueron sus madres, tías y abuelas que son cholitas y mujeres de pollera. Ahora ellas llevan la pollera a un escenario poco común.

Aunque el uso de la falda puede suponer un reto técnico para ciertas maniobras, también envía un mensaje visual importante: una mujer indígena puede destacar en un espacio tradicionalmente dominado por los hombres o donde fue vista con burlas.

Huara Chaskanawi, integrante del grupo, dice que “la pollera que yo represento es en honor a la descendencia que me hereda mi abuelita paterna, una bella cholita comarapeña”.

Ella comenzó a patinar a los 21 años, pero su gusto por el deporte inició desde pequeña, cuando veía a sus hermanos mayores subirse a una tabla.

Los estigmas sobre los deportes que son aptos para mujeres y los que no, pesaron en varias integrantes del colectivo. En el caso de Tefy Morales, fueron comentarios de su propia familia de que “patinar no es para mujeres”, un pensamiento que, dice, duró varios años.

“Cuando una mujer empieza a patinar, te dicen que vas a estar con las rodillas raspadas, que no vas a poder andar con vestidos, con falda y muchas cosas más […] pero es algo mucho más allá de las caídas, las caídas te enseñan, pero también te enseña esa felicidad cuando logras algo, ahí es cuando aprendes una fuerza mental de que saber que va a haber caídas y tú te paras y sabes que es parte de lo que haces”, señala.

Las integrantes del colectivo resaltan la importancia de promover un mensaje de empoderamiento de su herencia cultural, la pollera, inclusión, amor y respeto a su cultura.

“[El skate] fue un cambio en nuestras vidas”, afirman.

Señalan que no son solo un colectivo o un club deportivo, sino que son hermanas y familia que se apoya en todo tipo de circunstancias. “Nos basamos en el valor intrínseco del ser humano, vivimos en el pensamiento filosófico de comunidad y apoyo que nos brinda el skateboarding y nuestra cultura originaria”.

Con esa ideología han realizado varios viajes dentro del territorio boliviano y más allá de sus fronteras (Los Ángeles, Washington, Nueva York) para promover su cultura, mostrar la participación de las mujeres en el patinaje y resaltar lo lejos que pueden llegar.

Crear una comunidad de apoyo es uno de los objetivos principales de ImillaSkate, que además de ser un club deportivo que enseña a otros sobre patinaje, difunde el deporte mediante actividades sociales, en refugios, albergues y centros de apoyo escolar para niños en situación vulnerable.

Con “las calles de Cochabamba” como su hogar, las cholitas skaters iniciaron un proyecto nombrado “SkatePark” que busca impulsar la construcción de un parque de skate olímpico que funcione como un espacio cultural de intervención social, ya que argumentan que no existen lugares óptimos para la práctica del deporte para niños y jóvenes.

La pollera es el vestido típico de las mujeres indígenas en las tierras altas de Bolivia y es una de las prendas más representativas del país.

Lo que comenzó como una imposición de colonos españoles, es hoy un símbolo de resistencia debido a que, con el tiempo, las mujeres andinas se apropiaron de ella con distintas modificaciones.

En principio se utilizaba al ras del suelo, más tarde, en el siglo XVIII, se acortó hasta los tobillos y, más de un siglo después, se utilizó justo por debajo de la rodilla. Ahora es un símbolo de identidad, orgullo y empoderamiento, caracterizada por su elegancia andina.

Brenda Tina, integrante de ImillaSkate y licenciada en Psicología, indica que “históricamente la vestimenta de la chola ha sido símbolo de resistencia, pero esta identidad se expande cuando se ve a una cholita en patineta o luchando en un ring apropiarse de la pollera. Al ver esto podríamos estar presenciando el ejercicio de una reivindicación subjetiva con una capacidad de retomar los símbolos que nos dijeron que eran limitados, a convertirlos en herramientas de libertad y expresión”.

La vestimenta completa incluye pollera, manta, blusa, sombrero tipo bombín, enaguas y joyas de varios colores y estilos, según la región. No solo son skaters, también hay cholitas mineras, escaladoras, futbolistas y luchadoras que hacen del uso de la pollera un acto de empoderamiento.

Las cholitas no ven a la pollera como un obstáculo para realizar ningún tipo de movimiento y menos si se trata de un campo históricamente dominado por hombres. Las mujeres andinas dicen que no alinearse al estilo contemporáneo no afecta su comodidad ni sus capacidades, señala Delphine Blast en un artículo en ReVista: Harvard Review of Latin America.

En Bolivia, la chola no es solo un símbolo cultural: también es una presencia activa en la vida urbana contemporánea. Sobre la patineta, estas mujeres amplían la idea de quién puede ocupar el deporte y el espacio público, y convierten la pollera en una afirmación de identidad. Su impulso no solo abre camino para nuevas generaciones de niñas y jóvenes; también recuerda que la cultura se mantiene viva cuando se mueve, se adapta y se hace visible.

The-CNN-Wire

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