Así es como la Marina de EE.UU. podría bloquear los puertos de Irán y desminar el estrecho de Ormuz

Seis semanas después del inicio de la guerra con Irán, el presidente Donald Trump está encomendando a la Marina de…

Seis semanas después del inicio de la guerra con Irán, el presidente Donald Trump está encomendando a la Marina de Estados Unidos las tareas más difíciles del conflicto: bloquear los puertos iraníes y despejar el estratégico estrecho de Ormuz de cualquier mina iraní.

La orden de bloqueo se aplica a todos los puertos iraníes, tanto dentro como fuera del estrecho —un paso fundamental para el comercio energético mundial sobre el que Irán ha ejercido un control absoluto desde que estalló la guerra— a partir de las 10 a.m., hora de Miami, del lunes, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés).

Trump indicó que la misión tendría un alcance aún más amplio, posiblemente mucho más allá del Golfo Pérsico.

“También he dado instrucciones a nuestra Marina para que localice e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, dijo este domingo, en referencia a la medida de Teherán que implicaba cobrarles a los barcos a cambio de garantizarles el paso seguro.

El objetivo de la misión es maximizar la presión sobre Irán estrangulando su flujo de efectivo proveniente del comercio energético. Pero resolver la crisis energética mundial durante esta guerra requerirá otra tarea ardua: desminar el mar, eliminando las minas que Irán haya colocado.

El sábado, Trump declaró que la Marina había comenzado las operaciones de desminado en el estrecho. El CENTCOM lo confirmó, e indicó que dos destructores estadounidenses de misiles guiados habían entrado en el estrecho para comenzar a “crear las condiciones necesarias para la remoción de minas”.

Estas misiones marcan un punto de inflexión en este conflicto, que pasa del aire al mar. Aunque un submarino estadounidense hundió una fragata de la armada iraní frente a las costas de Sri Lanka en los primeros días de la guerra, hasta la fecha el conflicto se ha desarrollado principalmente por vía aérea.

También han estado involucrados aviones de la Marina que despegaban de portaaviones.

Pero esas misiones no son tan complejas ni tan arriesgadas como las que Trump le está pidiendo ahora a la Marina.

Aquí te mostramos en qué consiste.

Un bloqueo es tanto una herramienta de guerra económica como de guerra cinética.

El Manual de Newport sobre Derecho Naval define un bloqueo como “la captura de contrabando y la captura o destrucción de propiedad enemiga encontrada en el mar”.

“Estos métodos privan al enemigo de la posibilidad de obtener ingresos económicos de sus exportaciones y de los beneficios de las importaciones que sustentan su esfuerzo bélico”, afirma el manual.

Para que un bloqueo sea legal, debe cumplir ciertas reglas, entre ellas:

Debe declararse y notificarse, lo que significa que deben enviarse advertencias a los buques que puedan verse afectados.

Debe ser eficaz, lo que significa que Estados Unidos debe contar con los barcos y aviones necesarios para hacerla cumplir.

Debe ser imparcial, afectando a los buques de cualquier nación.

No puede estar dirigido exclusivamente contra la población civil, pero causar daño a los civiles es aceptable.

No debe bloquear el acceso a puertos neutrales y no puede bloquear un estrecho, como el de Ormuz, que según Trump está abierto al transporte marítimo internacional no relacionado con Irán.

Cerrar los puertos de Irán, casi todos ubicados dentro del estrecho de Ormuz, a los petroleros y otros buques mercantes sería “procedimentalmente difícil, pero factible si Estados Unidos tiene superioridad marítima”, dijo el analista Carl Schuster, excapitán de la Marina estadounidense.

Y puede que no sea así.

Según los analistas, Irán aún tiene la capacidad de contraatacar con minas, con un número desconocido de pequeñas embarcaciones que pueden transportar misiles, con drones de superficie, drones aéreos y misiles de crucero terrestres, así como con misiles antiaéreos portátiles que podrían atacar helicópteros y aviones de combate que protegen a los barcos en el agua.

Yu Jihoon, investigador del Instituto Coreano de Análisis de Defensa y exoficial de submarinos de Corea del Sur, calificó el bloqueo como de “alto riesgo” debido a las opciones que tiene Irán para contraatacar.

“Si Irán lo acepta como una violación de su soberanía o una expansión de facto de la guerra marítima, la posibilidad de un conflicto militar local podría aumentar”, dijo Yu.

James Stavridis, un almirante retirado de la Marina estadounidense, declaró a Fareed Zakaria de CNN que, en su opinión, el Pentágono necesitaría dos grupos de ataque de portaaviones y alrededor de una decena de buques de superficie fuera del Golfo para patrullar el estrecho de Ormuz en su entrada.

En el Golfo Pérsico, Stavridis afirmó que se necesitarían al menos seis destructores estadounidenses, además de la ayuda de las armadas de socios estadounidenses como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

“Hay que intentar contenerlo por ambos lados”, dijo en referencia al estrecho.

Schuster explicó que la Marina de Estados Unidos entrena equipos de abordaje de entre 10 y 14 personas para tomar el control de buques mercantes. Cada equipo incluye un “oficial de guardia” que, tras la toma de control, actúa como capitán del buque y lo guía hasta un fondeadero o puerto para su detención.

Pero todo eso lleva tiempo.

Schuster afirmó que de los seis destructores estadounidenses que se encuentran dentro del estrecho, dos se utilizarán para realizar abordajes, mientras que los otros cuatro permanecerán cerca para hacer frente a cualquier intento iraní de impedir esas acciones.

Según Schuster, los dos destructores podrían capturar entre ambos hasta seis barcos al día.

Antes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, unos 130 barcos transitaban diariamente por el estrecho, por donde fluía aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.

Jennifer Parker, investigadora no residente del Instituto Lowy y exoficial de la Marina Real Australiana, afirmó que la incautación es la opción que Estados Unidos probablemente utilizará para intentar bloquear el transporte marítimo iraní.

Parker afirmó que se enmarca dentro del “derecho internacional de las presas”.

Según el manual de Newport, los combatientes en alta mar pueden capturar buques mercantes y mercancías enemigas fuera de aguas neutrales. También pueden someter a los buques mercantes neutrales a inspección, registro, desvío y captura si transportan contrabando.

La legislación sobre presas también establece que los buques mercantes neutrales, en cualquier lugar, pueden ser atacados como objetivos militares si “contribuyen de manera efectiva a la acción militar o al conflicto bélico del enemigo”.

“Así pues, en lugar de un bloqueo [como se ha afirmado], lo que probablemente veremos sea una interferencia selectiva con el transporte marítimo en virtud del derecho de presa para influir en las rutas marítimas, reducir el control iraní y generar influencia económica”, escribió Parker en X.

Históricamente, los bloqueos se implementaban cerca de las costas de un país, pero la inteligencia, la búsqueda y el reconocimiento modernos hacen factibles las operaciones de mayor alcance, afirmó Alessio Patalano, profesor de guerra y estrategia en el King’s College de Londres.

También es posible comenzar las operaciones más lejos de Irán y luego acercarse según lo justifiquen las circunstancias, dijo.

Esto impediría que Irán pusiera en práctica de inmediato sus ventajas en cuanto a embarcaciones pequeñas y armamento de corto alcance, añadió.

Poco después de que comenzara la guerra, dos personas familiarizadas con la inteligencia estadounidense informaron a CNN de que Irán había comenzado a colocar un pequeño número de minas en el estrecho de Ormuz.

Dos destructores estadounidenses, el USS Michael Murphy y el USS Frank E. Peterson, atravesaron el estrecho durante el fin de semana, pero Schuster dijo que era poco probable que estuvieran realizando tareas de desminado, ya que no son las plataformas principales para ese trabajo.

Según él, lo más probable es que los destructores atravesaran el estrecho para demostrar que dicha navegación era posible y que no había minas en la zona.

Según Schuster, es más probable que las labores de desminado las realicen drones submarinos, buques de combate litorales equipados con sistemas de contramedidas contra minas y helicópteros.

Según explicó, las minas se presentan en muchas formas diferentes, y es posible que algunas no hayan sido detectadas o detonadas por los buques de guerra estadounidenses.

Estos son los tipos de minas que Irán podría desplegar en el estrecho:

Minas de contacto con púas, como las que se ven en las películas de la Segunda Guerra Mundial.

Minas de influencia que se activan por la electricidad estática que generan los barcos al desplazarse por agua salada.

Minas magnéticas que reaccionan a los cambios en la “firma magnética” del agua cuando los barcos la atraviesan.

Minas acústicas que reaccionan a los ruidos que hacen los barcos al pasar por encima.

Minas de presión que detonan cuando la presión del agua cambia a una cantidad que la mina mide como la del tipo de barco que está diseñado para destruir.

Según Schuster, algunas minas complejas contienen combinaciones de los tipos mencionados anteriormente, lo que las hace particularmente difíciles de contrarrestar.

Además, algunas minas avanzadas cuentan con contadores que permiten el paso de un cierto número de naves antes de detonar.

“Estas minas dificultan enormemente determinar si todas las minas de un campo minado han sido detonadas o neutralizadas de alguna otra manera”, afirmó.

Según Schuster, las minas se contrarrestan de dos maneras clave: mediante barrido y búsqueda.

En el caso de las minas ancladas, el barrido emplea mecanismos que cortan los cables que las sujetan al fondo marino. De esta forma, las minas flotan hasta la superficie, donde pueden ser destruidas.

En el caso de las minas de fondo, los buques dragaminas utilizan equipos de remolque capaces de imitar las firmas acústicas, eléctricas o magnéticas de los barcos y detonarlas de forma segura.

Pero, según Schuster, las técnicas de barrido no funcionan contra las minas complejas y de alta presión.

Pueden detectarse mediante sonar instalado en drones submarinos o con láseres montados en los drones o incluso en helicópteros, y luego destruirse de forma segura.

Los analistas también señalan que la capacidad de desminado de Estados Unidos por sí sola es limitada.

La Marina estadounidense dio de baja el año pasado sus cuatro dragaminas especializados que habían estado basados ​​en Bahrein, en el golfo Pérsico.

Las tareas de desminado se encomendaron a tres buques de combate litoral equipados con el sistema de contramedidas contra minas, pero no se ha revelado la ubicación de dichos buques. Dos de ellos fueron vistos en Singapur el mes pasado.

Según los analistas, Washington podría tener que buscar soluciones fuera de sus propias filas para lograr una limpieza exhaustiva del estrecho de Ormuz.

“Esta es un área en la que la Marina de Estados Unidos probablemente dependería de más aliados y socios de los que uno podría suponer”, dijo Patalano.

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