Sale bajo fianza el soldado de EE.UU. arrestado por presuntamente ganar US$ 400.000 en apuesta sobre la captura de Maduro

El soldado de operaciones especiales que presuntamente ganó US$ 400.000 apostando antes del derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de…

El soldado de operaciones especiales que presuntamente ganó US$ 400.000 apostando antes del derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos compareció ante un tribunal en Carolina del Norte el viernes y será puesto en libertad bajo fianza de US$ 250.000.

El sargento mayor Gannon Ken Van Dyke fue arrestado el jueves por la noche en Carolina del Norte, donde está destinado en la base militar de Fort Bragg.

Deberá comparecer en Nueva York el martes para su lectura de cargos por cinco delitos, entre ellos el uso ilícito de información gubernamental para beneficio personal.

Gannon también tuvo que entregar su pasaporte.

La fiscalía alega que Gannon utilizó su conocimiento de la operación militar clasificada para realizar apuestas en Polymarket, una de las principales plataformas de apuestas deportivas, sobre la salida de Maduro de Venezuela a finales de enero.

Las autoridades afirman que Gannon apostó alrededor de US$ 32.000 hasta horas antes de la operación militar. Según la acusación, después de que Maduro fuera puesto bajo custodia estadounidense el 3 de enero, la apuesta se dio por terminada y Gannon obtuvo más de US$ 400.000 en ganancias.

La apuesta desproporcionada vinculada a la Operación Resolución Absoluta llamó la atención de las fuerzas del orden casi de inmediato.

Según una acusación formal revelada el jueves, el sargento maestro Gannon Ken Van Dyke abrió una cuenta a finales de diciembre en Polymarket, uno de los mercados de predicción más conocidos. Apostó alrededor de US$ 32.000 a que Maduro estaría “fuera” para enero. La apuesta era poco probable.

Van Dyke enfrenta cinco cargos penales.

Presuntamente realizó 13 apuestas del 27 de diciembre al 2 de enero, horas antes de la captura nocturna. Los fiscales dijeron que Van Dyke envió sus más de US$ 400.000 en ganancias a una bóveda de criptomonedas en el extranjero antes de depositarlas en una cuenta de corretaje en línea.

“Quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar los secretos de nuestra nación tienen el deber de protegerlos y de proteger a los miembros de nuestras fuerzas armadas, y no de usar esa información para beneficio financiero personal”, dijo Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

CNN informó el mes pasado que los fiscales federales estaban investigando la operación relacionada con Maduro, según una persona familiarizada con el asunto. Los jefes de la unidad de fraude de valores y materias primas de la fiscalía federal en Manhattan se reunieron el mes pasado con representantes de Polymarket.

Después de que se realizaron las apuestas, las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzó una operación encubierta que extraditó a Maduro del palacio presidencial en Caracas en una captura nocturna mientras recibía intenso fuego. Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con el narcotráfico. Se declaró inocente.

ABC News informó por primera vez del arresto del jueves.

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