Al menos una persona y un presunto agresor mueren tras una balacera en las pirámides de Teotihuacán

Una balacera en las pirámides de Teotihuacán dejó al menos una persona muerta y varias más heridas, informó este lunes…

Una balacera en las pirámides de Teotihuacán dejó al menos una persona muerta y varias más heridas, informó este lunes el gabinete de seguridad de México.

Un hombre abrió fuego en el popular sitio arqueológico, matando a una mujer canadiense, antes de quitarse la vida, señaló el gabinete en su cuenta de X.

Por la noche, la Secretaría de Gobernación dijo en un comunicado que en total hubo 13 heridos, de los cuales ocho permanecen hospitalizados. De ellos, seis están en hospitales públicos del Estado de México y dos en un hospital privado de la Ciudad de México.

Más temprano, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, entidad donde se ubican las pirámides, había dicho a medios locales que cuando menos cuatro turistas extranjeros resultaron heridos: dos de nacionalidad colombiana, uno canadiense y uno ruso.

CNN se puso en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá para solicitar comentarios. También contactó a las embajadas de Colombia y de Rusia en México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá condenó los hechos y agradeció que las autoridades mexicanas atendieran el caso con rapidez.

“Como resultado de un horrendo acto de violencia armada, un canadiense fue asesinado y otro herido en Teotihuacán, México. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos, y los funcionarios consulares están en contacto para brindar asistencia”, dijo la institución en X.

Las autoridades mexicanas informaron que aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles en el lugar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que autoridades federales, estatales y locales están atendiendo el caso.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, señaló.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, también habló en X sobre lo sucedido.

“Envío mi solidaridad a las familias de las personas que se vieron afectadas ante lo ocurrido en Teotihuacán”, dijo. “Se brinda la atención a las personas que resultaron afectadas y se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal”.

Varias secretarías del Gobierno de México, como la de Relaciones Exteriores y la de Cultura, se sumaron a la condena por lo sucedido.

Ubicadas en el centro de México, las pirámides de Teotihuacán son uno de los sitios arqueológicos más visitados del país. Tras lo sucedido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo que el lugar se mantendrá cerrado al público hasta nuevo aviso.

Estos hechos ocurren a menos de dos meses de que comience el Mundial de Fútbol de 2026, en el que México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones. El partido inaugural entre México y Sudáfrica se realizará el 11 de junio en la Ciudad de México.

The-CNN-Wire

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