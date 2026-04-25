Agentes de EE.UU. muertos tras operativo antidrogas en Chihuahua entraron al país como visitante y diplomático, dice México

El Gobierno de México dijo este sábado que los dos agentes estadounidenses que murieron en un accidente automovilístico junto a…

El Gobierno de México dijo este sábado que los dos agentes estadounidenses que murieron en un accidente automovilístico junto a dos agentes mexicanos tras un operativo antidrogas en Chihuahua, estado en la frontera con Estados Unidos, entraron al país como visitante y con pasaporte diplomático, respectivamente.

“Respecto de las dos personas extranjeras que lamentablemente perdieron la vida, se informa que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático. Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en un comunicado.

CNN consultó al Departamento de Estado de EE.UU. para conocer su postura y está en espera de respuesta.

El pasado domingo, fuerzas federales y estatales participaron en un operativo en el municipio de Morelos, en la zona montañosa de Chihuahua. En esa operación, localizaron y destruyeron un amplio y sofisticado laboratorio clandestino de producción de drogas sintéticas. Las autoridades estatales describieron la zona como “uno de los lugares más grandes hallados en el país, en donde se producían drogas químicas”.

En su regreso luego del operativo, el vehículo en el que viajaban las víctimas se accidentó y cayó a un barranco. El hecho ocurrió en la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, en una zona de curvas cerradas y pistas sin pavimentar.

Las autoridades estatales aseguraron que los funcionarios estadounidenses —que, según fuentes consultadas por CNN, eran agentes de la CIA— no participaron en operativos antidrogas y que se encontraban en Chihuahua para “otros fines, como lo es la enseñanza en el manejo de drones”. Además, señalaron que los dos agentes eran “funcionarios instructores de la embajada de EE.UU. que se encontraban realizando labores de entrenamiento”.

Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado en varias ocasiones esta semana que los agentes de EE.UU. “sí estaban trabajando conjuntamente” con las autoridades de Chihuahua y que dichas autoridades cometieron “una falta” al permitir la presencia de agentes de Estados Unidos en el país para una colaboración en materia antidrogas sin antes haberlo coordinado con el Gobierno federal.

Asimismo, Sheinbaum indicó un día después del accidente que su Gobierno no estaba enterado de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo realizado en la sierra de Chihuahua.

El Gabinete de Seguridad reiteró en su mensaje de este sábado que “el Gobierno de México, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro del territorio nacional”.

Por tanto, agregó el Gabinete de Seguridad, se mantienen las “revisiones” sobre este asunto tanto con las autoridades locales competentes como con la Embajada de Estados Unidos en México.

El jueves, la presidenta de México dijo que aún se está investigando si fue el Gobierno o la Fiscalía de Chihuahua la instancia que pidió la colaboración de agentes estadounidenses.

“Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el Gobierno del estado de Chihuahua o la Fiscalía del estado de Chihuahua —está en ese proceso de revisión— a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones”, comentó la presidenta en su conferencia matutina.

La mandataria recalcó que “la falta es de ellos al pedir la colaboración”, pero también señaló que el Gobierno de EE.UU., a través del embajador Ronald Johnson, tuvo que haber informado a las instancias federales de lo que estaba ocurriendo.

“Pero la principal falla está en el Gobierno estatal que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional (…) Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración”, agregó Sheinbaum.

El artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional de México indica que se puede permitir el ingreso temporal de agentes extranjeros en territorio mexicano “para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional”. El artículo 71 de la misma ley dice que los agentes extranjeros “solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas” y “no podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional”.

En tanto, el artículo 40 de la Constitución detalla que México no permitirá que desde el extranjero se interfiera “en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano”. Esta directriz fue añadida a la Constitución en abril de 2025.

La mandataria agregó que tanto la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, como el fiscal estatal, César Jáuregui, ya fueron llamados a comparecer ante el Senado para que “expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración, pero hay una falla del Gobierno o del fiscal o del secretario (de Seguridad) del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos”.

Sheinbaum indicó que llamó personalmente a Campos para hablar del tema, pero no se encontraba en su oficina.

La gobernadora se reunió con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, “para reafirmar la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses”, informó Campos el viernes en un mensaje en X.

Sin dar detalles sobre lo que dialogó con García Harfuch, Campos añadió que “seguiremos fortaleciendo la colaboración con el Gobierno federal, con diálogo, confianza y responsabilidad institucional, siempre en defensa de la soberanía e integridad de nuestro país”.

El viernes, Sheinbaum volvió a hablar del tema y dijo que “el tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo, en un estado de la República, sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”.

“Cualquier gobierno estatal que quiera tener colaboración en materia de seguridad con los Estados Unidos o con cualquier otro país tiene que cumplir la Constitución y las leyes, la Ley de Seguridad Nacional. Y para ello, tiene que solicitar autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informar y coordinarse con el Gabinete de Seguridad federal. Tan sencillo como eso”, comentó la presidenta de México en su conferencia matutina.

The-CNN-Wire

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