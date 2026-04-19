“Abrimos nuestras puertas al mundo”: Delcy Rodríguez celebra apertura económica tras 100 días en el poder en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este domingo que el país ha entrado en una nueva etapa política…

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este domingo que el país ha entrado en una nueva etapa política y económica, centrada en la apertura internacional y la atracción de la inversión extranjera, al cumplirse 100 días desde que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense a comienzos de enero.

“Abrimos nuestras puertas al mundo con la certeza de que podemos avanzar sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos”, dijo Rodríguez en un mensaje transmitido por el canal estatal VTV y compartido en redes sociales.

La mandataria defendió las recién aprobadas reformas en los sectores de hidrocarburos y minería como parte de esa estrategia de apertura, asegurando que buscan dar “reglas claras” para la inversión internacional.

“Con la reforma de la ley de hidrocarburos de la Ley de Minas, Venezuela entra en una nueva etapa con reglas claras para atraer inversión, tecnología, desarrollo productivo y creación de nuevos empleos”, señaló.

Además, aseguró que la producción petrolera alcanza los 1,1 millones de barriles diarios y sostuvo que el país avanza en la recuperación del sector energético tras años de sanciones.

“Hemos dado los primeros pasos a la exportación de gas y esperamos recuperar inmediatamente este mes el nivel de producción petrolera”, señaló, atribuyendo el retroceso previo al “bloqueo contra Venezuela”.

El mensaje se produce en medio del acercamiento con Estados Unidos, que en las últimas semanas ha flexibilizado sanciones a bancos estatales venezolanos y ampliado licencias para operaciones de empresas energéticas como Chevron. A ello se suma la reciente reanudación de relaciones del Fondo Monetario Internacional con Caracas, tras su suspensión en 2019.

Analistas señalan, sin embargo, que la apertura internacional convive con una economía todavía débil, con alta inflación, poco acceso a financiamiento y un salario mínimo que sigue congelado en niveles muy bajos.

“Estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa”, dijo Rodríguez. “Una etapa para recuperar la esperanza, para alentar la confianza y para volver a encontrarnos entre venezolanos”, añadió.

Delcy Rodríguez superó el pasado 5 de abril los 90 días como presidenta encargada de Venezuela, un límite establecido por el Tribunal Supremo tras la captura de Maduro.

Según la Constitución de Venezuela, cuando el presidente está ausente temporalmente, su lugar debe ser ocupado por el vicepresidente —cargo que Rodríguez desempeñaba antes— por un máximo de 90 días. La Asamblea Nacional puede extender este período interino por otros 90 días si lo considera necesario.

En su balance por sus primeros 100 días, Rodríguez aseguró que la cuestionada Ley de Amnistía ha beneficiado a más de 8.000 venezolanos y dijo que es parte central de un proceso de “reencuentro nacional” y de construcción de paz.

“A través de la Ley de Amnistía, más de 8.000 venezolanos han sido beneficiados, mientras que el programa de convivencia y paz integra y atiende a todos los sectores nacionales”, dijo.

La presidenta encargada insistió en que el proceso busca cerrar etapas de confrontación. “La paz no es un discurso. La paz se construye todos los días con reconciliación, con reconocimiento mutuo y con tolerancia”, señaló.

La ley de Amnistía, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo tanto por la oposición como por organizaciones de derechos humanos, que cuestionan tanto su alcance como su aplicación.

Organizaciones como Foro Penal advierten que las liberaciones anunciadas no han sido consistentes ni suficientes, y que aún hay cientos de presos políticos recluidos en las cárceles venezolanas.

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