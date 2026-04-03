A pesar del aumento de los precios del combustible para aviones, las tarifas aéreas no han subido tanto. Pero lo harán

Los precios de la gasolina están acaparando los titulares, pero los precios del combustible para aviones se han duplicado en…

Los precios de la gasolina están acaparando los titulares, pero los precios del combustible para aviones se han duplicado en los últimos dos meses. Sin embargo, hasta ahora las tarifas aéreas solo han subido de manera moderada.

Pero eso podría cambiar en los próximos meses.

“Estamos viendo que los precios para el verano aumentan como resultado de la subida del combustible”, afirmó Hayley Berg, economista principal del sitio de reservas de viajes aéreos Hopper. “En cuanto a los viajes nacionales, el encarecimiento del combustible ha elevado el costo de los viajes de verano en aproximadamente un 10 %”.

El aumento de las tarifas no es la única forma en que volar está a punto de volverse más costoso. Los viajeros pueden esperar menos vuelos económicos y más cargos adicionales, en un intento de las aerolíneas de compensar un gran aumento en sus costos operativos.

Aun así, las aerolíneas no pueden simplemente subir las tarifas para compensar el aumento de costos, como el del combustible. Las tarifas se basan principalmente en la demanda de viajes aéreos y en la oferta de asientos disponibles.

“Cuanto más suban las tarifas aéreas, menos viajarán los pasajeros en avión. O bien optarán por viajar en coche”, señaló Zach Griff, autor del boletín informativo sobre aerolíneas “From the Tray Table”.

El combustible para aviones representa un gasto enorme para las aerolíneas, constituyendo entre el 20 % y el 30 % de sus costos totales. Es el segundo gasto más importante, solo superado por los costos laborales, según los informes financieros de las compañías aéreas.

Delta Air Lines informó que el combustible le costó US$ 400 millones más en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior. Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, también comunicó a sus empleados en marzo que, si los precios del combustible se mantienen en los niveles actuales, esto le supondrá a la compañía un gasto adicional de US$ 11.000 millones este año.

“Para ponerlo en perspectiva: en el mejor año de la historia de United obtuvimos menos de US$ 5.000 millones en beneficios”, añadió.

United tendría que aumentar sus tarifas en un 20 % para cubrir la totalidad del incremento en los precios del combustible —explicó a Bloomberg—, pero una medida así reduciría la demanda.

Por ello, las aerolíneas están buscando otras formas de trasladar ese costo a los consumidores.

JetBlue acaba de anunciar un aumento de US$ 10 en la mayoría de los cargos por equipaje debido al “aumento de los costos operativos”. Es probable que otras aerolíneas sigan su ejemplo, comentó Griff.

“Si bien reconocemos que el aumento de los cargos adicionales nunca es lo ideal, analizamos la situación detenidamente para asegurarnos de que estos cambios solo se implementen cuando sea estrictamente necesario”, declaró JetBlue en un comunicado esta semana.

Las aerolíneas también pueden ahorrar dinero recortando los vuelos menos rentables, lo que, a su vez, puede elevar los costos para los pasajeros.

United anunció que reducirá cerca del 5 % de su capacidad de vuelos durante los próximos seis meses, un periodo que incluye su temporada clave de viajes de verano. Otras aerolíneas también están recortando sus itinerarios discretamente, señaló Griff.

Kirby, de United, comunicó a los empleados que esta reducción se realiza como medida preventiva ante la expectativa de que el precio del petróleo crudo se mantenga por encima de los US$ 100 por barril hasta finales de 2027, pudiendo alcanzar incluso un máximo histórico de US$ 175. Por ello, la compañía está eliminando los vuelos con tarifas más bajas —utilizados por viajeros en busca de ofertas—, tales como los vuelos nocturnos y los vuelos programados para los martes, miércoles y sábados.

“El viajero de ocio tiene mucho que perder con estas reducciones de capacidad, no solo por la menor variedad de opciones, sino también por el aumento de las tarifas”, afirmó Griff.

Aun así, la demanda de viajes aéreos se mantiene sólida. Esto significa que las aerolíneas podrían contar con el poder de fijación de precios necesario para elevar las tarifas aún más.

Durante el último mes, varias aerolíneas informaron a sus inversores que estaban registrando cifras récord de reservas. El reciente repunte en los precios de la gasolina podría estar impulsando esta demanda. El precio promedio de la gasolina superó esta semana la barrera de los US$ 4 por primera vez desde 2022. Para algunos estadounidenses, conducir largas distancias podría resultar más costoso que viajar en avión.

“Estamos bien posicionados para poder… hacer todo lo posible por compensar ese repunte en el precio del combustible”, declaró el mes pasado a los inversores Ed Bastian, director ejecutivo de Delta Air Lines, quien destacó que cinco de los días con mayores ventas en la historia de la compañía se produjeron tras el estallido de la guerra en Irán.

Asimismo, señaló que algunas aerolíneas ya han incrementado sus precios, aunque la historia demuestra que se requieren entre dos y tres meses para implementar plenamente los aumentos tarifarios provocados por los picos en los costos del combustible para aviones.

No obstante, si el precio de la gasolina continúa disparándose, esto podría perjudicar la demanda general de viajes e impedir que las aerolíneas logren aumentar sus tarifas.

“Si nuestro pronóstico sobre los precios del combustible resulta acertado, mi suposición es que esto tendrá también un impacto en la economía”, comentó a Bloomberg Kirby, de United.

Incluso si la guerra concluye pronto y los precios del petróleo y del combustible para aviones comienzan a descender, esto no implicará necesariamente que las tarifas aéreas vuelvan a bajar, advirtió Griff. Podría generarse una demanda de viajes aún más intensa, lo cual impulsaría las tarifas al alza. “Eso es lo que pasa con las tarifas, algo que la gente a veces olvida —dijo—. Una vez que las suben, no es como si bajaran con la misma rapidez”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.