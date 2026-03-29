La guerra de Irán tiene un nuevo frente en Yemen. Así es como podría escalar

Tras un mes de amenazas, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, entraron finalmente el sábado en el conflicto…

Tras un mes de amenazas, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, entraron finalmente el sábado en el conflicto de Medio Oriente, lanzando dos misiles contra Israel. Además, en los últimos días han advertido de que podrían cerrar una vía navegable clave en la entrada sur del mar Rojo, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan perturbaciones aún mayores en el transporte marítimo mundial y el suministro de petróleo.

Aún no está claro si los hutíes ampliarán sus ataques a Arabia Saudita o al tráfico marítimo del mar Rojo, pero hacerlo supondría una escalada dramática de la guerra que ya dura un mes.

Los hutíes representan a la minoría musulmana chiita de Yemen, los zaidíes, y se conocen formalmente como Ansar Allah, “Partidarios de Dios”.

Surgieron como grupo armado en la década de 1990 y libraron una serie de rebeliones contra el Gobierno central de Yemen a lo largo de dos décadas. Tras la Primavera Árabe de 2011, se hicieron con una provincia del norte y, posteriormente, con la capital, Saná, que aún controlan, junto con la mayor parte de la costa yemení del mar Rojo.

En el proceso, pasaron a formar parte del “Eje de la Resistencia” de Irán en toda la región, recibiendo armas y tecnología de misiles. Tras el inicio de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza en octubre de 2023, los hutíes lanzaron misiles contra Israel y comenzaron a atacar el tráfico marítimo en el mar Rojo.

Los israelíes respondieron con ataques aéreos contra la infraestructura hutí y mataron a varios altos cargos hutíes, pero no a los principales líderes.

Sus intentos iniciales de ataque del sábado fueron muy limitados, y algunos analistas los consideran un gesto simbólico más que un esfuerzo decidido para apoyar a Irán.

“La verdad es que (Israel está) en guerra con nosotros y en un estado de agresión continua contra nosotros”, según Nasr al-Din Amer, miembro del politburó de los hutíes.

“No han cesado, ni han ocultado su búsqueda de lo que ellos llaman el ‘Gran Israel’ y el ‘cambio de Medio Oriente’”, dijo Amer en un comunicado a CNN el sábado.

El líder de los hutíes, Abdel-Malik Houthi, dijo el jueves que los yemeníes “devuelven la lealtad con lealtad, e Irán fue el único Estado, oficialmente, que se mantuvo a nuestro lado contra la agresión a nuestro país”.

Gran parte de su discurso se dirigió a Arabia Saudita, exigiendo una indemnización por el bloqueo y los daños a largo plazo causados a Yemen como consecuencia de la campaña militar de Riad contra los hutíes entre 2015 y 2022.

En esencia, los hutíes están advirtiendo a Arabia Saudita sin provocar una represalia saudí.

“Esto les permite reanudar la acción militar sin verse arrastrados a un conflicto más amplio con Estados Unidos o Arabia Saudita”, según el analista yemení Mohammad Basha.

“Su principal objetivo sigue siendo la causa palestina. Al atacar a Israel, están diciendo a la población de Yemen, a sus socios en la red respaldada por Irán y a sus simpatizantes en el extranjero que su prioridad no ha cambiado”, escribió Basha en X.

Las Fuerzas de Israel afirman que están preparado para una guerra en varios frentes, pero no ha detallado ningún plan de represalia.

“Tenemos que estar preparados para que esto se convierta en parte de esta guerra, y así es como nos estamos preparando”, declaró el domingo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Nadav Shoshani.

“Les tomamos la palabra y nos estamos preparando para defendernos durante el tiempo que sea necesario también en ese frente”.

Todavía no. La capacidad de los hutíes para infligir daños a Israel es mínima. Entre 2023 y 2025 lanzaron cerca de 100 misiles y más de 300 drones contra Israel. Solo hubo una víctima mortal.

Sin embargo, si los hutíes ampliaran su campaña para atacar a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos, el conflicto se extendería aún más. Ya han utilizado misiles y drones contra ambos países, que ya se defienden a diario de los ataques de Irán.

El verdadero impulso para Irán se produciría si los hutíes volvieran a atacar el tráfico marítimo en el mar Rojo. Atacaron a más de 100 buques en respuesta a la acción militar de Israel en Gaza, lo que provocó un aumento de las primas de los seguros y llevó a muchos de los principales operadores a evitar esa ruta marítima, normalmente una de las más transitadas del mundo.

Con Teherán bloqueando el paso de la mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, los iraníes y su principal aliado regional controlarían, o al menos ejercerían un impacto masivo, sobre las rutas marítimas regionales y el flujo de petróleo.

Los hutíes controlan la mayor parte de la costa yemení del mar Rojo, incluido el importante puerto de Hodeidah. Disponen de una variedad de armas, entre ellas drones y misiles antibuque, que pueden causar graves daños e incluso hundir buques mercantes.

El tráfico marítimo tiene que atravesar el estrecho de Bab al-Mandab (que se traduce como “Puerta de las Lágrimas”) en el extremo sur del mar Rojo. Con solo 29 kilómetros (18 millas) de ancho en su punto más estrecho, las dificultades de navegación harían que los enormes buques portacontenedores fueran especialmente vulnerables a los ataques.

El viernes, Mohammed Mansour, viceministro de Información del Gobierno hutí, declaró a CNN que cerrar el estrecho de Bab al-Mandab “es una opción viable, y las consecuencias recaerán sobre los agresores estadounidenses e israelíes”.

Dado que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se ha visto gravemente restringido durante el último mes, bloquear otro cuello de botella marítimo provocaría una mayor perturbación económica.

“Interrumpir el tráfico en el mar Rojo, el estrecho de Bab al-Mandab, el golfo de Adén y el mar Arábigo genera presión sin cruzar una línea que pudiera desencadenar una respuesta directa de EE.UU.”, afirma Basha.

Casi el 15 % del comercio marítimo mundial pasa por Bab al-Mandab. Las interrupciones anteriores del tráfico marítimo entre 2023 y 2025 probablemente costaron unos 20 000 millones de dólares al año, según estimaciones del sector, ya que los buques tuvieron que desviarse por el sur de África (lo que a menudo alargaba el viaje en dos semanas) o pagar seguros más caros para utilizar el mar Rojo.

Esos ataques también provocaron picos breves pero notables en los precios del crudo debido al aumento de las primas de riesgo.

Pero durante ese periodo existían grandes reservas mundiales de petróleo y rutas alternativas. Ahora no es así.

Y hay un peligro adicional. Con el estrecho de Ormuz bloqueado para la mayor parte del tráfico, Arabia Saudita está desviando las exportaciones de petróleo a través de su oleoducto este-oeste hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y el tráfico de petroleros en esa zona se ha disparado.

El puerto de Yeda también está gestionando volúmenes mucho mayores de tráfico de contenedores.

Ambos serían vulnerables a los drones y misiles hutíes.

Incluso la perspectiva de nuevos ataques hutíes preocupa a las grandes compañías navieras como Maersk, que actualmente está evitando el estrecho de Bab al-Mandab.

“El principal riesgo que se vislumbra es que el conflicto en sí se extienda a una zona geográfica más amplia”, declaró a CNN a principios de este mes Charles van der Steene, director general regional de Maersk.

Yeda “sigue siendo una opción segura, (pero) debemos considerar cuáles serían las alternativas», añadió.

Aunque los hutíes pueden retrasar una escalada más amplia, afirma Basha, “puede que estén pasando por alto el riesgo a largo plazo. Israel tiene un patrón de respuestas tardías que se centran en el liderazgo. Tarde o temprano podría producirse una campaña de decapitación”.

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