Thursday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Stone Bridge 53, Massaponax 50
VHSL Regional Playoffs=
Class 1=
Region C=
Semifinal=
Galax 66, Narrows 50
George Wythe 83, Grayson County 37
Class 2=
Region A=
Semifinal=
John Marshall 67, Bruton 36
Prince Edward County 42, Greensville County 33
Region B=
Semifinal=
Clarke County 59, Woodstock Central 34
Strasburg 49, Stuarts Draft 35
Class 3=
Region A=
Semifinal=
Hopewell 61, Petersburg 45
Lake Taylor 41, New Kent 26
Region B=
Final=
Skyline 66, James Monroe 61
Region D=
Semifinal=
Abingdon 63, Bassett 28
Staunton River 49, Pulaski County 36
Class 4=
Region C=
Final=
Heritage (Leesburg) 54, Woodgrove 46, OT
Class 6=
Region A=
Final=
Manchester 45, Lloyd C. Bird 35
Region D=
Semifinal=
Centreville 41, James Madison 29
Oakton 41, Chantilly 32
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.