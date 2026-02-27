Thursday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL= Stone Bridge 53, Massaponax 50 VHSL Regional Playoffs= Class 1= Region C= Semifinal= Galax 66, Narrows 50…

GIRLS PREP BASKETBALL=

Stone Bridge 53, Massaponax 50

VHSL Regional Playoffs=

Class 1=

Region C=

Semifinal=

Galax 66, Narrows 50

George Wythe 83, Grayson County 37

Class 2=

Region A=

Semifinal=

John Marshall 67, Bruton 36

Prince Edward County 42, Greensville County 33

Region B=

Semifinal=

Clarke County 59, Woodstock Central 34

Strasburg 49, Stuarts Draft 35

Class 3=

Region A=

Semifinal=

Hopewell 61, Petersburg 45

Lake Taylor 41, New Kent 26

Region B=

Final=

Skyline 66, James Monroe 61

Region D=

Semifinal=

Abingdon 63, Bassett 28

Staunton River 49, Pulaski County 36

Class 4=

Region C=

Final=

Heritage (Leesburg) 54, Woodgrove 46, OT

Class 6=

Region A=

Final=

Manchester 45, Lloyd C. Bird 35

Region D=

Semifinal=

Centreville 41, James Madison 29

Oakton 41, Chantilly 32

___

