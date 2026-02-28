Live Radio
Home » Latest News » Saturday's Scores

Saturday’s Scores

The Associated Press

February 28, 2026, 11:08 PM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Dallas Faith Family, Texas 53, Shining Stars Sports 51

VHSL Regional Playoffs=

Class 6=

Region C=

Final=

South County 64, West Potomac 54

Class 3=

Region D=

Final=

Abingdon 52, Staunton River 48

Class 2=

Region B=

Final=

Clarke County 71, Strasburg 60

Region D=

Final=

Union 66, Ridgeview 63, OT

Class 1=

Region C=

Final=

Galax 76, George Wythe 68, OT

Region D=

Final=

Honaker 52, Grundy 41

VISAA Playoffs=

Division I=

Final=

Bishop Ireton 53, Paul VI 48

Division II=

Final=

Virginia Academy 68, Steward School 57

Division III=

Final=

Carlisle 60, Chelsea Academy 43

Division IV=

Final=

Christ Chapel Academy 45, Brunswick Academy 34

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Latest News
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up