Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Dallas Faith Family, Texas 53, Shining Stars Sports 51
VHSL Regional Playoffs=
Class 6=
Region C=
Final=
South County 64, West Potomac 54
Class 3=
Region D=
Final=
Abingdon 52, Staunton River 48
Class 2=
Region B=
Final=
Clarke County 71, Strasburg 60
Region D=
Final=
Union 66, Ridgeview 63, OT
Class 1=
Region C=
Final=
Galax 76, George Wythe 68, OT
Region D=
Final=
Honaker 52, Grundy 41
VISAA Playoffs=
Division I=
Final=
Bishop Ireton 53, Paul VI 48
Division II=
Final=
Virginia Academy 68, Steward School 57
Division III=
Final=
Carlisle 60, Chelsea Academy 43
Division IV=
Final=
Christ Chapel Academy 45, Brunswick Academy 34
