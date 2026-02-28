Live Radio
Home » Latest News » Saturday's Scores

Saturday’s Scores

The Associated Press

February 28, 2026, 11:08 PM

BOYS PREP BASKETBALL=

Gill Grove Baptist 68, Keystone Christian 60

VHSL Regional Playoffs=

Class 3=

Region A=

Final=

Petersburg 66, Lake Taylor 53

Region D=

Final=

Hidden Valley 57, Christiansburg 46

Class 2=

Region D=

Final=

Central Wise 64, Graham 57

Class 1=

Region A=

Final=

Northumberland 82, Northampton 57

Region C=

Championship=

Fort Chiswell 76, Parry McCluer 74

Region D=

Final=

Patrick Henry (Glade Spring) 70, Twin Springs 31

VISAA Playoffs=

Division I=

Championship=

Paul VI 64, Bishop O’Connell 52

Division II=

Championship=

Miller School 63, Fairfax Christian 55

Division III=

Championship=

Evergreen 76, Stuart Hall 57

Division IV=

Championship=

Banner Christian 78, Denbigh Baptist 66

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Latest News
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up