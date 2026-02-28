Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Gill Grove Baptist 68, Keystone Christian 60
VHSL Regional Playoffs=
Class 3=
Region A=
Final=
Petersburg 66, Lake Taylor 53
Region D=
Final=
Hidden Valley 57, Christiansburg 46
Class 2=
Region D=
Final=
Central Wise 64, Graham 57
Class 1=
Region A=
Final=
Northumberland 82, Northampton 57
Region C=
Championship=
Fort Chiswell 76, Parry McCluer 74
Region D=
Final=
Patrick Henry (Glade Spring) 70, Twin Springs 31
VISAA Playoffs=
Division I=
Championship=
Paul VI 64, Bishop O’Connell 52
Division II=
Championship=
Miller School 63, Fairfax Christian 55
Division III=
Championship=
Evergreen 76, Stuart Hall 57
Division IV=
Championship=
Banner Christian 78, Denbigh Baptist 66
