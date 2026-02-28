Live Radio
Home » Latest News » Friday's Scores

Friday’s Scores

The Associated Press

February 28, 2026, 12:05 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Floyd County 53, Nelson County 44

Fredericksburg Homeschool 59, Jackson Area Home Educators, Mich. 58

Princess Anne 73, Deep Creek 41

VHSL Regional Playoffs=

Class 6=

Region B=

Final=

Patriot 88, Gainesville 54

Region C=

Semifinal=

Edison 62, C. G. Woodson 61

South County 37, Lake Braddock 36

Region D=

Final=

Westfield 49, George C. Marshall 46

Class 5=

Region A=

Final=

Green Run 68, Kempsville 65

Region B=

Final=

Norview 57, Nansemond River 51

Region C=

Final=

Albemarle 63, James River-Midlothian 31

Class 4=

Region A=

Final=

Hampton 47, Denbigh 41

Region B=

Final=

Varina 48, Courtland 36

Region D=

Final=

John Handley 60, E.C. Glass 58

Class 3=

Region C=

Final=

Liberty Christian 46, Western Albemarle 41

Region D=

Semifinal=

Hidden Valley 67, Abingdon 56

Class 2=

Region A=

Final=

TJHS 76, Greensville County 50

Region B=

Semifinal=

Strasburg 72, Page County 61

Woodstock Central 64, Fort Defiance 57

Class 1=

Region A=

Semifinal=

Northampton 80, Rappahannock 64

Northumberland 72, Lancaster 65

Region B=

Final=

Luray 55, Rappahannock County 53

Region C=

Semifinal=

Fort Chiswell 66, Grayson County 52

Parry McCluer 75, Auburn 58

Region D=

Semifinal=

Patrick Henry (Glade Spring) 75, Eastside 64

Twin Springs 60, Grundy 50

VISAA Playoffs=

Division I=

Semifinal=

Bishop O’Connell 62, Highland-Warrenton 57

Paul VI 75, Blue Ridge School 50

Division II=

Semifinal=

Fairfax Christian 66, Hargrave Military 50

Miller School 45, North Cross 31

Division III=

Semifinal=

Evergreen 57, St. Michael 46

Stuart Hall 71, Roanoke Catholic 52

Division IV=

Semifinal=

Banner Christian 75, Carlisle 71

Denbigh Baptist 69, Hampton Christian 50

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

