BOYS PREP BASKETBALL=
Floyd County 53, Nelson County 44
Fredericksburg Homeschool 59, Jackson Area Home Educators, Mich. 58
Princess Anne 73, Deep Creek 41
VHSL Regional Playoffs=
Class 6=
Region B=
Final=
Patriot 88, Gainesville 54
Region C=
Semifinal=
Edison 62, C. G. Woodson 61
South County 37, Lake Braddock 36
Region D=
Final=
Westfield 49, George C. Marshall 46
Class 5=
Region A=
Final=
Green Run 68, Kempsville 65
Region B=
Final=
Norview 57, Nansemond River 51
Region C=
Final=
Albemarle 63, James River-Midlothian 31
Class 4=
Region A=
Final=
Hampton 47, Denbigh 41
Region B=
Final=
Varina 48, Courtland 36
Region D=
Final=
John Handley 60, E.C. Glass 58
Class 3=
Region C=
Final=
Liberty Christian 46, Western Albemarle 41
Region D=
Semifinal=
Hidden Valley 67, Abingdon 56
Class 2=
Region A=
Final=
TJHS 76, Greensville County 50
Region B=
Semifinal=
Strasburg 72, Page County 61
Woodstock Central 64, Fort Defiance 57
Class 1=
Region A=
Semifinal=
Northampton 80, Rappahannock 64
Northumberland 72, Lancaster 65
Region B=
Final=
Luray 55, Rappahannock County 53
Region C=
Semifinal=
Fort Chiswell 66, Grayson County 52
Parry McCluer 75, Auburn 58
Region D=
Semifinal=
Patrick Henry (Glade Spring) 75, Eastside 64
Twin Springs 60, Grundy 50
VISAA Playoffs=
Division I=
Semifinal=
Bishop O’Connell 62, Highland-Warrenton 57
Paul VI 75, Blue Ridge School 50
Division II=
Semifinal=
Fairfax Christian 66, Hargrave Military 50
Miller School 45, North Cross 31
Division III=
Semifinal=
Evergreen 57, St. Michael 46
Stuart Hall 71, Roanoke Catholic 52
Division IV=
Semifinal=
Banner Christian 75, Carlisle 71
Denbigh Baptist 69, Hampton Christian 50
