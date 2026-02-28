GIRLS PREP BASKETBALL=
VHSL Regional Playoffs=
Class 6=
Region B=
Final=
Osbourn Park 48, Gainesville 45
Region C=
Semifinal=
South County 68, James Robinson 37
West Potomac 51, Hayfield 43
Region D=
Final=
Centreville 50, Oakton 49
Class 5=
Region A=
Final=
Princess Anne 73, Deep Creek 41
Region B=
Final=
Menchville 52, King’s Fork High School 35
Region C=
Final=
William Fleming 53, Glen Allen 33
Class 4=
Region B=
Final=
Henrico 59, Hanover 38
Region D=
Final=
Salem 53, Charlottesville 35
Class 3=
Region A=
Final=
Hopewell 53, Lake Taylor 44
Region C=
Final=
Spotswood 45, Western Albemarle 22
Class 2=
Region A=
Final=
John Marshall 65, Prince Edward County 36
Region C=
Final=
Chatham 58, Liberty-Bedford 38
Region D=
Semifinal=
Ridgeview 50, Gate City 24
Union 64, Central Wise 52
Class 1=
Region A=
Semifinal=
Essex 50, West Point 26
Region B=
Final=
Luray 38, Surry County 33
Region D=
Semifinal=
Honaker 47, Twin Springs 44
VISAA Playoffs=
Division I=
Semifinal=
Bishop Ireton 63, St. Annes-Belfield 39
Paul VI 70, Catholic 62
Division II=
Semifinal=
Steward School 70, Norfolk Christian School 67
Virginia Academy 44, Miller School 33
Division III=
Semifinal=
Carlisle 68, Portsmouth Christian 41
Chelsea Academy 50, Grove Avenue Baptist 45
Division IV=
Semifinal=
Brunswick Academy 58, St. Michael 31
Christ Chapel Academy 38, Fuqua School 12
