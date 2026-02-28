Live Radio
Friday’s Scores

The Associated Press

February 28, 2026, 12:05 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

VHSL Regional Playoffs=

Class 6=

Region B=

Final=

Osbourn Park 48, Gainesville 45

Region C=

Semifinal=

South County 68, James Robinson 37

West Potomac 51, Hayfield 43

Region D=

Final=

Centreville 50, Oakton 49

Class 5=

Region A=

Final=

Princess Anne 73, Deep Creek 41

Region B=

Final=

Menchville 52, King’s Fork High School 35

Region C=

Final=

William Fleming 53, Glen Allen 33

Class 4=

Region B=

Final=

Henrico 59, Hanover 38

Region D=

Final=

Salem 53, Charlottesville 35

Class 3=

Region A=

Final=

Hopewell 53, Lake Taylor 44

Region C=

Final=

Spotswood 45, Western Albemarle 22

Class 2=

Region A=

Final=

John Marshall 65, Prince Edward County 36

Region C=

Final=

Chatham 58, Liberty-Bedford 38

Region D=

Semifinal=

Ridgeview 50, Gate City 24

Union 64, Central Wise 52

Class 1=

Region A=

Semifinal=

Essex 50, West Point 26

Region B=

Final=

Luray 38, Surry County 33

Region D=

Semifinal=

Honaker 47, Twin Springs 44

VISAA Playoffs=

Division I=

Semifinal=

Bishop Ireton 63, St. Annes-Belfield 39

Paul VI 70, Catholic 62

Division II=

Semifinal=

Steward School 70, Norfolk Christian School 67

Virginia Academy 44, Miller School 33

Division III=

Semifinal=

Carlisle 68, Portsmouth Christian 41

Chelsea Academy 50, Grove Avenue Baptist 45

Division IV=

Semifinal=

Brunswick Academy 58, St. Michael 31

Christ Chapel Academy 38, Fuqua School 12

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

