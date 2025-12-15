Live Radio
Home » Latest News » Monday's Scores

Monday’s Scores

The Associated Press

December 15, 2025, 10:08 PM

BOYS PREP BASKETBALL=

Appomattox 64, Buckingham County 63

Avalon, Md. 74, Veritas Collegiate Academy 68

Centreville 64, James Robinson 62

Christ Chapel Academy 73, Trinity at Meadowview 47

Colonial Heights 63, Nottoway 44

Douglas Freeman 46, Prince George 39

E.C. Glass 51, William Fleming 41

Edison 65, Annandale 56

First Colonial 76, Norfolk Christian School 64

Grafton 54, Poquoson 51

Granby 71, Hickory 48

Grassfield 67, Warwick 51

Huguenot 79, Clover Hill 55

King William 77, Windsor 44

Langley 68, Chantilly 63

Lloyd C. Bird 55, Cosby 49

Maggie L. Walker GS 67, Goochland 60

Midlothian 73, RHSA 49

Monacan 86, Powhatan 51

Nandua 56, Salisbury Christian School, Md. 43

Nansemond River 90, Norfolk Collegiate 84

Northampton 100, Essex 54

Ocean Lakes 61, Booker T. Washington 42

Parry McCluer 75, Eastern Montgomery 51

Rappahannock County 68, Manassas Park 40

Regents 45, Temple Christian 37

Riverbend 57, Culpeper 55

Roanoke Valley Christian 74, Faith Christian Academy-Hurt 29

Stuarts Draft 48, Riverheads 47

Turner Ashby 65, Waynesboro 35

Veritas Classic Christian School 60, Blessed Sacrament-Huguenot 57

Warren County 63, Liberty-Bealeton 45

Westfield 57, Lake Braddock 46

Westover Christian 51, Halifax County 41

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Latest News
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up