Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Appomattox 64, Buckingham County 63
Avalon, Md. 74, Veritas Collegiate Academy 68
Centreville 64, James Robinson 62
Christ Chapel Academy 73, Trinity at Meadowview 47
Colonial Heights 63, Nottoway 44
Douglas Freeman 46, Prince George 39
E.C. Glass 51, William Fleming 41
Edison 65, Annandale 56
First Colonial 76, Norfolk Christian School 64
Grafton 54, Poquoson 51
Granby 71, Hickory 48
Grassfield 67, Warwick 51
Huguenot 79, Clover Hill 55
King William 77, Windsor 44
Langley 68, Chantilly 63
Lloyd C. Bird 55, Cosby 49
Maggie L. Walker GS 67, Goochland 60
Midlothian 73, RHSA 49
Monacan 86, Powhatan 51
Nandua 56, Salisbury Christian School, Md. 43
Nansemond River 90, Norfolk Collegiate 84
Northampton 100, Essex 54
Ocean Lakes 61, Booker T. Washington 42
Parry McCluer 75, Eastern Montgomery 51
Rappahannock County 68, Manassas Park 40
Regents 45, Temple Christian 37
Riverbend 57, Culpeper 55
Roanoke Valley Christian 74, Faith Christian Academy-Hurt 29
Stuarts Draft 48, Riverheads 47
Turner Ashby 65, Waynesboro 35
Veritas Classic Christian School 60, Blessed Sacrament-Huguenot 57
Warren County 63, Liberty-Bealeton 45
Westfield 57, Lake Braddock 46
Westover Christian 51, Halifax County 41
___
