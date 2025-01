1NvniGroup 4.40 +2.83 Up180.3 2Blkbxstks 3.96 +2.15 Up118.8 3TransCoders 7.04 +3.69 Up110.1 4Nutriband 8.53 +4.42 Up107.5 5NanoNucln 44.51 +19.80 Up…

1NvniGroup 4.40 +2.83 Up180.3 2Blkbxstks 3.96 +2.15 Up118.8 3TransCoders 7.04 +3.69 Up110.1 4Nutriband 8.53 +4.42 Up107.5 5NanoNucln 44.51 +19.80 Up 80.1 6PicoCELAn 4.55 +1.97 Up 76.4 7KopinCorp 2.03 +.81 Up 66.4 8GRAILn 28.61 +11.19 Up 64.2 9Genelux 3.96 +1.50 Up 61.0 10LanternPhr 5.40 +1.71 Up 46.3 11TempusAIn 51.40 +16.25 Up 46.2 12ElevaiLabrs 3.10 +.97 Up 45.5 13MonoparThrs 41.46 +12.92 Up 45.3 14HimaxTech 12.85 +4.00 Up 45.2 15DognssIntA 25.72 +7.62 Up 42.1 16ChinaLibEdrs 7.11 +2.10 Up 41.9 17Lightbridge 8.03 +2.34 Up 41.1 18NeuphTherrs 4.39 +1.24 Up 39.4 19Absci 4.00 +1.10 Up 37.9 20TSSIncn 16.54 +4.53 Up 37.7 21UnityBiotch 2.38 +.65 Up 37.6 22Barfresh 3.83 +1.04 Up 37.2 23EvolusInc 14.23 +3.72 Up 35.4 24SophiaGen 4.20 +1.08 Up 34.6 25JayudGlA 3.56 +.91 Up 34.3 DOWNS Name LastChgPct. 1StarFashAn 1.61 —13.19 Off 89.1 2ChansonIntA .65 —5.20 Off 88.8 3GoldStarAc 2.91 —9.79 Off 77.1 4IconEnrgyn .51 —1.59 Off 75.8 5GoldStrAcun 3.11 —9.73 Off 75.8 6JupiterNeun 1.41 —2.99 Off 68.0 7WeTrade 1.40 —1.42 Off 50.4 8VerifyMe 1.79 —1.81 Off 50.3 9RFAcqun 6.40 —6.02 Off 48.5 10SingFutTecrs 1.63 —1.45 Off 47.1 11StardustPwr 1.20 — .84 Off 41.2 12UPwrLtdrs 5.60 —3.45 Off 38.1 13BRileyFnpfA 5.25 —2.70 Off 34.0 14BigTreeCloun 2.28 —1.17 Off 33.9 15Recruit.com 3.20 —1.24 Off 27.9 16LisataTher 2.68 —1.03 Off 27.8 17FalconBeyAs 4.03 —1.52 Off 27.3 18SprngviewAn 2.33 — .79 Off 25.3 19AgilysysInc 92.24 —29.57 Off 24.3 20Aemetish 2.18 — .66 Off 23.2 21VisionEdTcrs 1.73 — .52 Off 23.1 22MySizers 2.20 — .65 Off 22.8 23Trumpwt 22.36 —6.55 Off 22.6 24InspiratoA 5.46 —1.53 Off 21.9 25Blaizen 6.53 —1.76 Off 21.2 —————————

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.