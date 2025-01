1N2OFF 2.64 +2.39 Up956.0 2BairdMedn 6.04 +4.32 Up251.2 3SuperComrs 9.00 +5.16 Up134.4 4Cerence 19.33 +10.84 Up127.7 5AptorumGp 2.14 +1.06 Up…

1N2OFF 2.64 +2.39 Up956.0 2BairdMedn 6.04 +4.32 Up251.2 3SuperComrs 9.00 +5.16 Up134.4 4Cerence 19.33 +10.84 Up127.7 5AptorumGp 2.14 +1.06 Up 98.1 6Intrusionrs 4.20 +2.04 Up 94.4 7MicrobotMd 2.14 +1.03 Up 92.8 8MicroCloudrs 4.54 +2.14 Up 89.2 9Verastem 7.00 +3.29 Up 88.7 10FaradyFutrs 3.18 +1.42 Up 80.7 11NRXPharrs 2.69 +1.18 Up 78.1 12NautRobotrs 3.80 +1.64 Up 75.9 13SowGoodn 3.62 +1.39 Up 62.3 14CoeptisThrrs 5.72 +2.08 Up 57.1 15USGoldwt 2.25 +.75 Up 50.0 16NovaMinern 9.70 +3.20 Up 49.2 17Heartcore 2.30 +.75 Up 48.4 18BoneBiolwt 44.30 +13.80 Up 45.2 19OrientlRisen 2.14 +.63 Up 41.7 20RichTchRobt 4.09 +1.19 Up 41.0 21Recruit.com 6.08 +1.75 Up 40.3 22NextTrip 7.41 +2.05 Up 38.3 23GainThera 2.43 +.67 Up 38.1 24Gevo 2.85 +.75 Up 35.7 25AlterityTh 4.26 +1.12 Up 35.7 DOWNS Name LastChgPct. 1Neumora 2.17 —9.16 Off 80.8 2AbproHldgsn 1.61 —2.88 Off 64.1 3Intchains 4.51 —4.82 Off 51.7 4SangmoTherap 1.30 —1.26 Off 49.2 5KaziaTherars 1.80 —1.27 Off 41.4 6LinkersAn 1.64 —1.09 Off 39.9 7Shinecors 2.02 —1.32 Off 39.5 8DirctDigital 1.62 — .90 Off 35.7 9TrawsPhrs 8.66 —4.76 Off 35.5 10NvniGroup 2.72 —1.49 Off 35.4 11MySizers 4.25 —2.26 Off 34.7 12SidusSpcA 3.30 —1.72 Off 34.3 13Millennium 1.65 — .76 Off 31.5 14MacKenzin 2.75 —1.09 Off 28.3 15HeritageDisn 1.65 — .63 Off 27.6 16InvizyneTchn 14.58 —5.53 Off 27.5 17DefDailyef 47.48 —16.48 Off 25.8 18MingShingn 4.80 —1.62 Off 25.2 19uCldlnkGph 1.81 — .59 Off 24.6 20Exagen 3.58 —1.13 Off 24.0 21CocrystlPh 2.35 — .74 Off 23.9 22PTLLTDn 7.39 —2.24 Off 23.3 23QuantumCprs 54.43 —16.24 Off23.0 24JupiterNeun 8.50 —2.52 Off 22.9 25CreativeGlbn 6.00 —1.69 Off 22.0 —————————

