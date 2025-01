Sí, la prohibición de TikTok está más cerca que nunca. No, es probable que tu aplicación no desaparezca simplemente

El destino de TikTok en Estados Unidos está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y las cosas…

El destino de TikTok en Estados Unidos está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y las cosas no pintan bien para la aplicación.

La Corte Suprema de Justicia escuchó este viernes los alegatos orales sobre la ley que podría prohibir TikTok en Estados Unidos. La ley, firmada por el presidente Joe Biden en abril, obliga a TikTok a desprenderse de su empresa matriz con sede en China, ByteDance, o enfrentarse a una prohibición estadounidense.

La audiencia no pareció ir bien para TikTok, lo que hace más probable que la prohibición entre en vigor a partir del 19 de enero. La mayoría de los jueces parecían proclives a mantener la ley, lanzando duras preguntas a los abogados de TikTok y sus usuarios sobre la pertinencia de su argumento de que la ley viola la Primera Enmienda.

Hay muchas preguntas pendientes sobre cómo funcionaría la prohibición en la práctica, porque no hay precedentes de que el Gobierno estadounidense haya bloqueado una importante plataforma de medios sociales. Y sigue sin estar clara la forma en que el Gobierno planea aplicarla.

Incluso Noel Francisco, abogado de TikTok, parecía no estar seguro de cómo se llevaría a cabo la prohibición. “El 19 de enero, según tengo entendido, cerramos”, dijo.

Más allá de no estar disponibles en las tiendas de aplicaciones, “lo que dice la ley es que todos los demás tipos de proveedores de servicios tampoco pueden prestar servicio”, dijo Francisco. “Así que esencialmente lo que van a decir es que, creo, ‘no vamos a prestar los servicios necesarios para que lo veas’. Así que esencialmente va a dejar de funcionar. Creo que esa es la consecuencia de esta ley”.

La propia TikTok dijo en su presentación de emergencia ante la Corte Suprema de Justicia que si el tribunal no bloquea la ley, “entrará en vigor el 19 de enero de 2025, cerrando TikTok para sus más de 170 millones de usuarios mensuales estadounidenses”.

Pero algunas cosas están claras, incluido el hecho de que TikTok no desaparecerá de repente de los teléfonos de los usuarios actuales.

Esto es lo que sabemos sobre cómo funcionaría una prohibición.

Técnicamente, TikTok podría recoger su pelota e irse a casa, bloqueando el acceso a la aplicación para los usuarios estadounidenses, como una forma de reprender al Gobierno de EE.UU. y fortalecer su posición de negociación con el apoyo de millones de personas recién enfurecidas, privadas de su amado TikTok. Pero dado lo mucho que ha luchado para evitar la prohibición, es más probable que el Gobierno estadounidense tenga que actuar para hacer cumplir la ley.

Se espera que obligue a los operadores de tiendas de aplicaciones, como Google y Apple, a retirar TikTok de sus plataformas.

Eso significaría que los nuevos usuarios no podrían descargarla. Los actuales usuarios estadounidenses de TikTok podrán seguir utilizando la aplicación en sus teléfonos, pero no podrán actualizarla a través de las tiendas de aplicaciones, lo que significa que la empresa no podrá corregir errores o agujeros de seguridad. Y cualquiera de ellos puede acumularse y acabar dificultando –si no imposibilitando– el uso de la aplicación.

“Potencialmente, se conocerán vulnerabilidades en la aplicación, y los hackers se aprovecharán de ellas para comprometer tu cuenta o tu dispositivo”, dijo Eva Galperin, directora de ciberseguridad de la Electronic Frontier Foundation, al podcast de CNN “Terms of Service”.

Aún así, podrían pasar semanas o meses antes de que los usuarios actuales vean cómo se deteriora su experiencia con la aplicación.

El Gobierno también podría obligar a los proveedores de servicios de Internet (ISP) estadounidenses, que proporcionan acceso a Internet y a los sitios web que hay en ellos, a bloquear TikTok, haciendo imposible acceder a la versión web de la plataforma. Pero este planteamiento sería complicado, dice Galperin, porque hay muchos más ISP que tiendas de aplicaciones.

Sea cual sea el camino que tome el Gobierno para bloquear TikTok, es casi seguro que habrá formas de evitarlo, por ejemplo, utilizando una red privada virtual o VPN. Una VPN es un programa que cualquiera puede descargarse para ocultar los datos de localización y hacer que parezca que el usuario accede a Internet desde otro país.

“Muchos otros países han bloqueado aplicaciones de redes sociales y sitios web en el pasado utilizando una variedad de métodos diferentes, con una gama muy amplia de resultados y niveles de eficacia”, dijo Galperin. “En Turquía, por ejemplo, muchos sitios de redes sociales han estado bloqueados durante años, y tener una VPN que evite esa censura es algo que casi todas las personas en Turquía hacen”.

Aunque la prohibición entre en vigor, no es necesariamente permanente. ByteDance aún tendría la opción de vender la plataforma a un propietario no chino para restaurar el acceso de los usuarios estadounidenses.

Y hay compradores dispuestos. Un grupo creado por el multimillonario Frank McCourt y respaldado por el famoso inversor de Shark Tank Kevin O’Leary dijo el jueves que hizo una oferta formal a ByteDance para adquirir los activos estadounidenses de TikTok, aunque la compañía ha dicho en repetidas ocasiones que la aplicación no está en venta.

“Cuando estas restricciones entren en vigor, creo que cambiará radicalmente el panorama con respecto a lo que ByteDance está dispuesta a considerar”, dijo este viernes ante la Corte Suprema de Justicia la procuradora general Elizabeth Prelogar, que defendió al Gobierno. “Podría ser justo la sacudida que el Congreso esperaba que la empresa necesitara para avanzar realmente en el proceso de desinversión”.

Las promesas del presidente electo Donald Trump de salvar TikTok también han añadido incertidumbre a cómo se desarrollaría una prohibición.

Antes de la audiencia de este viernes en la Corte Suprema de Justicia, Trump presentó un escrito en el que instaba al tribunal a suspender temporalmente la aplicación de la prohibición –que actualmente está prevista que comience un día antes de su investidura– para darle tiempo, como presidente, a negociar una venta de TikTok.

Los expertos legales también han sugerido que Trump podría simplemente optar por no aplicar la ley y señalar a Apple y Google que no serán multados por seguir alojando la aplicación en sus plataformas.

“Es posible que el 20, 21 o 22 de enero estemos en un mundo diferente”, dijo este viernes Francisco, abogado de TikTok, en referencia al cambio de administración.

No está claro, sin embargo, que esas empresas estén dispuestas a violar la letra de la ley, incluso con una garantía de Trump.

“Me preocupa un poco que una sugerencia de que el presidente electo o cualquier otra persona no haría cumplir la ley, cuando una ley está en vigor y es prohibitiva de cierta acción, que una empresa optaría por ignorar la aplicación de cualquier garantía, que no sea un cambio en esa ley”, dijo la jueza de tendencia progresista Sonia Sotomayor durante la audiencia. “Haga lo que haga el nuevo presidente, no cambia esa realidad para estas empresas”.

