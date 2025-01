CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 542 561¾ 542 560½ +21¾ May 555¾ 573½ 554¾ 572¼ +21½ Jul 562½ 583¼ 562½ 582 +21½ Sep 577 596¼ 577 595¼ +21 Dec 598¼ 615¼ 598 614½ +20½ Mar 615¾ 630¼ 615½ 630 +18½ May 624¾ 632¼ 624¾ 632¼ +11½ Jul 620 629¼ 620 629¼ +10¼ Dec 660 660 660 660 +17 Mar 665 665 665 665 +12¾ Est. sales 82,980. Fri.’s sales 60,592 Fri.’s open int 476,282, up 3,307 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 484¼ 490½ 482½ 489 +4¾ May 492¾ 499½ 492¼ 498¾ +5¾ Jul 493¾ 500¾ 493¾ 500 +5¾ Sep 458 462¼ 457 461½ +2¾ Dec 455 459¾ 454¼ 459¼ +3¼ Mar 465½ 470½ 465¼ 470 +3¼ May 472 476½ 472 476 +3 Jul 475 479 473¾ 478¼ +2¾ Sep 457 459½ 456 459½ +2 Dec 457½ 458½ 454 458½ +1½ Dec 452 452¼ 451¾ 451¾ —1 Dec 455 455 455 455 —2 Est. sales 666,942. Fri.’s sales 499,293 Fri.’s open int 1,911,231, up 50,918 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 362 375½ 358 373 +10½ May 375 379¾ 372 377¾ +9¼ Jul 380¾ 382½ 379 379 +4¾ Est. sales 1,139. Fri.’s sales 544 Fri.’s open int 4,067, up 122 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1045 1063¾ 1039 1061¾ +27¾ May 1052¼ 1074½ 1049 1072½ +27¾ Jul 1061½ 1084¼ 1059¼ 1082¼ +27 Aug 1057 1075 1050½ 1073 +24¾ Sep 1035½ 1050 1028¾ 1048 +20¾ Nov 1035 1048¾ 1029 1046½ +18¾ Jan 1041¾ 1055½ 1037½ 1053¼ +17½ Mar 1038¼ 1051¾ 1035¾ 1050 +16½ May 1040¼ 1054¾ 1040¼ 1054¾ +17½ Jul 1050¼ 1061½ 1048¾ 1061¼ +17½ Nov 1019½ 1033¼ 1019½ 1033¼ +14¾ Jan 1029¼ 1029¼ 1029¼ 1029¼ — ¼ Est. sales 373,289. Fri.’s sales 297,886 Fri.’s open int 845,734, up 12,128

