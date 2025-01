Habrá más contenido dañino en redes con la eliminación de verificadores de Meta: ¿qué decirle a tus hijos?

Muchos padres ya estaban preocupados por la exposición de sus hijos a información falsa y otros contenidos dañinos en las…

Muchos padres ya estaban preocupados por la exposición de sus hijos a información falsa y otros contenidos dañinos en las redes sociales antes de la sorprendente decisión de Meta de eliminar a sus verificadores de datos.

Ahora hay motivos para temer que las cosas empeoren aún más.

El martes, Meta anunció que pondrá fin a sus colaboraciones de verificación de datos con Instagram y Facebook en Estados Unidos. En su lugar, los usuarios podrán escribir “notas comunitarias” sobre publicaciones problemáticas. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, reconoció que, como resultado, la empresa detectará menos “cosas malas” publicadas en sus plataformas.

No es que antes todas las plataformas de redes sociales estuvieran controladas y tuvieran fuentes sólidas para las publicaciones de los usuarios. Pero la decisión de Zuckerberg hace que sea aún más importante que se les enseñe a los niños a distinguir lo que deben y no deben creer en las redes sociales. Los padres también pueden aprovechar esta oportunidad para hablar con sus hijos sobre por qué nunca deben compartir ni actuar en función de las afirmaciones que ven en línea sin verificarlas primero.

Esto es lo que debemos enseñarles.

Para determinar si una publicación en las redes sociales es precisa, los medios de comunicación tradicionales son un buen punto de partida. “Considere si otros medios de comunicación tradicionales y creíbles están informando sobre la misma noticia”, dijo James P. Steyer, fundador y director ejecutivo de Common Sense Media, una organización sin fines de lucro que ayuda a padres y maestros a inculcar habilidades de pensamiento crítico en los niños. “Si no es así, no significa que no sea cierto, pero sí significa que debe investigar más a fondo”.

Para saber cómo entender la cobertura mediática, los padres deben alentar a los niños a “consumir más noticias, no menos”, dijo por correo electrónico la Dra. Jingsi Christina Wu, profesora adjunta de estudios de medios en la Universidad Hofstra en Long Island, Nueva York. Pueden hacerlo leyendo o viendo las noticias juntos y luego discutiéndolas. Wu dijo que cuanto más consumen noticias los niños, más adquieren la capacidad cognitiva para interpretarlas.

Al evaluar las publicaciones, Steyer dijo que a los niños también se les debe enseñar a considerar quién hizo el contenido, si parece confiable, cuáles podrían ser sus motivaciones y quién podría beneficiarse o verse perjudicado por ello.

En particular, dijo Wu, a los niños se les debe decir que “sus influencers favoritos no son expertos”. Los padres pueden explicarles que “está bien ver a sus tiktokers o youtubers favoritos por su valor de entretenimiento o experiencias especiales, pero no son expertos acreditados en hechos y tienen sus propios prejuicios sobre el mundo”.

De la misma manera, los niños (y sus padres) no deberían asumir que algo es verdad simplemente porque ha tenido muchas visitas o ha recibido muchos “me gusta”. “La viralidad no es igual a la verdad”, advirtió Wu. De hecho, dijo, “las noticias falsas se propagan más rápido al aprovechar los instintos humanos para compartir historias anormales”.

Wu dijo que buscar pequeños errores en aspectos como la ortografía y la gramática es otra forma de detectar publicaciones poco fiables. También sugirió animar a los niños a que observen los detalles de las imágenes y los vídeos en busca de señales de que han sido manipulados. Por ejemplo, una mano con el número incorrecto de dedos podría ser un indicio de que la inteligencia artificial la ha generado, dijo.

Steyer dijo que los niños también deberían considerar una señal de alerta si un contenido les provoca emociones fuertes. “La información errónea y la desinformación se crean para provocar reacciones extremas en las personas”.

A los niños se les debe enseñar a no consumir contenido inexacto o extremista porque los algoritmos están diseñados para mostrar a las personas lo que creen que les gusta, por lo que cuanto más miran o interactúan con determinados tipos de publicaciones, más probabilidades hay de que reciban más contenido similar.

Los niños deben saber que, cuando consumen contenido, los creadores a menudo se benefician de sus visualizaciones, dijo la Dra. Devorah Heitner, autora de “ Growing Up in Public: Coming of Age in a Digital World”, con sede en Chicago. Esto sucede porque un mayor número de visualizaciones a menudo permite a los creadores ganar más dinero con los anuncios. Es otra razón para mantenerse alejado del contenido que es falso o problemático de alguna otra manera.

Cuando hablo con padres en las escuelas sobre cómo manejar el uso de las redes sociales por parte de sus hijos, les sugiero que consuman juntos contenido de las redes sociales sobre temas que interesen a sus hijos. Por ejemplo, si un niño está interesado en convertirse en veterinario, puede ver videos de zoológicos de todo el mundo. Entonces, incluso cuando el padre no esté presente, es probable que los algoritmos le envíen publicaciones similares.

Wu dijo que los padres también deberían animar a sus hijos a hablar con ellos cuando no estén seguros de cómo juzgar si un contenido es correcto. Incluso si los padres sospechan que es falso, no es una buena idea decirlo de inmediato. “Los niños pueden sentirse juzgados o desestimados si los padres simplemente se ríen de las cosas o descartan directamente todo el contenido en línea como falso o poco confiable”, advirtió.

En cambio, Wu sugirió que los padres investiguen con sus hijos. “Este enfoque mantiene abierto el diálogo y también alivia… el estrés de saberlo todo en todo momento”, dijo. “También demuestra a los niños que el aprendizaje nunca se detiene y que la alfabetización mediática es un músculo que necesita ejercitarse”.

Gracias a la nueva política de Meta, espero que los niños estén expuestos a contenidos aún más peligrosos en las redes sociales. Pero los padres pueden proteger a sus hijos enseñándoles a evaluar lo que ven en línea, para que sepan qué creer y cómo evitar publicaciones problemáticas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.