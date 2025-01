“Fallo peligrosamente inaceptable” envió advertencias de evacuación erróneas en Los Ángeles. Resto de EE.UU. no está exento

Si trabajas en una parte de la ciudad y vives en otra, es posible que no recibas un aviso de…

Si trabajas en una parte de la ciudad y vives en otra, es posible que no recibas un aviso de evacuación si tu casa está en la trayectoria de la catástrofe.

Si recibes una alerta de evacuación, es posible que el mensaje no te indique la ubicación.

Y si las torres de telefonía móvil quedan fuera de servicio por la catástrofe, es posible que no recibas ninguna alerta hasta horas después de su envío.

El sistema de alerta del condado de Los Ángeles se vio afectado por un sinfín de problemas mientras los incendios forestales siguen arrasando el condado más poblado de Estados Unidos. Mientras los funcionarios solucionan las debacles, el estado se ha hecho cargo temporalmente de los avisos de emergencia para este condado de 10 millones de habitantes.

Los fallos ponen de manifiesto la vulnerabilidad no solo del sur de California, sino de todo el país.

“Esta es una preocupación que la gente debería tener en todo el país, ya sea en el país de los terremotos, de los incendios, de las inundaciones o de los huracanes”, declaró Ron Galperin, exinterventor municipal de Los Ángeles, que auditó el sistema de alertas de emergencia de la ciudad dos veces en la última década.

“Esta experiencia, espero, proporcionará algunas lecciones al resto del país”.

La debacle empezó el 9 de enero, poco después de que se declarara el incendio de Kenneth en la parte occidental del valle de San Fernando. Hacia las 4:00 p.m. hora local, las autoridades intentaron enviar un aviso de evacuación a los teléfonos móviles solo de las zonas cercanas de Calabasas y Agoura Hills.

“El primer fallo técnico es que se envió a todo el condado, en lugar de a la zona afectada”, explicó Bryan La Sota, coordinador de gestión de emergencias de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Los Ángeles.

Así que millones de personas recibieron incorrectamente este mensaje urgente en sus teléfonos móviles:

“NUEVO: Este es un mensaje de emergencia del Departamento de bomberos del condado de Los Ángeles. Se ha emitido una ADVERTENCIA DE EVACUACIÓN para su área. Manténgase alerta ante cualquier amenaza y prepárese para evacuar. Reúna a sus seres queridos, mascotas y suministros. Continúe monitoreando las noticias locales, el clima y la página web alertla.org para obtener más información”.

La advertencia no decía que era solo para el “Kenneth Fire” o “áreas de Calabasas y Agoura Hills”, alimentando el pánico en todo el condado de Los Ángeles.

Tras descubrir que la alerta llegaba a demasiada gente, “tuvimos que cancelarla”, dijo La Sota a CNN. Otra alerta siguió:

“No haga caso de la última ADVERTENCIA DE EVACUACIÓN”, decía un mensaje de seguimiento enviado unos 22 minutos después de la primera, de acuerdo con la revisión de CNN de las alertas. “Era solo para Kenneth Fire. AlertLA.org para más información”.

Pero los problemas continuaron el viernes, cuando los residentes se despertaron con una sorprendente alerta antes del amanecer:

“Se emitió una ADVERTENCIA DE EVACUACIÓN para su área”, decía el mensaje, repitiendo el mismo lenguaje que el mensaje erróneo enviado unas 12 horas antes. Un residente recibió el mensaje del viernes dos veces, con unos 34 minutos de diferencia, según la revisión de las alertas realizada por CNN.

Los avisos de evacuación resultaron ser duplicados de las alertas erróneas del incendio de Kenneth enviadas el día anterior.

El viernes ya se habían levantado todas las alertas de evacuación del incendio de Kenneth. Pero los residentes no tenían ni idea de que las alertas previas al amanecer eran obsoletas o no les afectaban, porque las advertencias no decían qué áreas estaban afectadas.

Los responsables de emergencias se disculparon por los contratiempos. Dijeron que fallos técnicos –no un ser humano– enviaron alertas de evacuación incorrectas o caducadas mientras las llamas envolvían casas en varias partes del condado.

“El condado de Los Ángeles comparte el enfado y la frustración de nuestros residentes por las alertas de emergencia erróneas”, dijo el condado el viernes.

Las autoridades no especificaron cuál fue el fallo técnico del 9 de enero, cuando “se envió erróneamente una alerta a casi 10 millones de residentes”, dijo el condado de Los Ángeles.

“Genasys, un proveedor que opera el software para la mensajería de alerta de emergencia del condado, es parte de nuestra revisión y está llevando a cabo pruebas para determinar cómo la notificación original fue enviada lejos del área geográfica prevista”.

Genasys sigue investigando qué falló el 9 de enero, según declaró un representante a CNN esta semana. Mientras tanto, “hemos añadido salvaguardias adicionales en el software para garantizar que esto no pueda suceder dentro de nuestra plataforma”, dijo Genasys.

En cuanto a las advertencias de evacuación que se emitieron con un día de retraso, el viernes, los funcionarios del condado culpan a las torres de telefonía móvil de haberse desconectado.

“Hemos llegado a la conclusión preliminar de que las alertas (del viernes) se produjeron cuando las torres de telefonía móvil volvieron a estar en línea después de que quedaran fuera de servicio debido a este desastre”, dijo Kevin McGowan, director de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Los Ángeles.

“Las alertas obsoletas se almacenaron en el sistema y, cuando volvieron a estar en línea, empezaron a difundirse al público”, explicó McGowan. Dijo que las autoridades están trabajando con los proveedores de telefonía celular “para asegurarse de que todas estas alertas obsoletas se eliminen de las torres de telefonía celular para que esto cese”.

Pero aunque las torres de telefonía móvil siguieran en línea, muchos residentes podrían no saber si su casa está bajo una alerta de evacuación.

En todo EE.UU., las agencias advierten a los residentes de catástrofes inminentes mediante el Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública (IPAWS, por sus siglas en inglés), propiedad de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias.

Para las alertas de emergencia inalámbricas, un organismo local envía un mensaje urgente a la red IPAWS. A continuación, el sistema transmite el mensaje a las compañías de telefonía móvil, que envían la alerta de emergencia a determinadas torres de telefonía móvil de las zonas afectadas.

El problema: Los residentes no reciben las notificaciones en función de su lugar de residencia. Se les notifica en función de dónde se encuentren sus teléfonos móviles en ese momento.

En otras palabras, si estás en el trabajo en un lado de la ciudad, pero tu casa está a punto de incendiarse en el otro lado de la ciudad, es posible que no recibas una alerta de evacuación porque tu teléfono móvil está más cerca de una torre diferente.

Así que, a menos que optes por un sistema de alertas más personalizado o utilices una aplicación de terceros como Watch Duty, es posible que te pierdas avisos críticos del móvil cuando estés fuera de casa.

Muchas ciudades y condados tienen sistemas de alerta más adaptados, pero los residentes deben optar por ellos. La Sota animó a los residentes del condado de Los Ángeles a registrar sus direcciones en AlertLA.org para recibir mensajes específicos de sus vecindarios.

Pero hacer llegar las alertas a las personas adecuadas es solo uno de los retos. Asegurarse de que los mensajes contienen toda la información necesaria es otro.

Aunque el condado de Los Ángeles culpó a fallos técnicos de los avisos de evacuación erróneos y obsoletos, un análisis de CNN descubrió que un lenguaje impreciso, detalles incompletos e instrucciones engorrosas también impedían a los residentes saber si necesitaban evacuar.

No había marcas de tiempo: Los residentes que se despertaron con alertas de evacuación erróneas el viernes no tenían ni idea de que los avisos tenían un día de antigüedad. Las alertas obsoletas tardaron en llegar a los teléfonos móviles porque las torres de telefonía celular habían quedado fuera de servicio.

Una forma fácil de asegurarse de que los residentes saben cuándo se emitió una alerta es que las agencias incluyan la fecha y la hora en el mensaje.

No se indicaba ninguna ubicación: Algunos residentes recibieron alertas inalámbricas de emergencia lejos de donde vivían, pero no sabían si su casa corría riesgo de incendiarse porque no se indicaba ninguna ubicación.

Las alertas no mencionaban vecindarios concretos. En su lugar, decían: “Se ha emitido una ADVERTENCIA DE EVACUACIÓN en su zona”, basándose únicamente en la ubicación del teléfono móvil.

La Sota reconoció el problema y dijo que su agencia está planeando añadir ubicaciones a los mensajes en el futuro.

“Estamos trabajando con nuestro equipo para asegurarnos de que los incluimos”, declaró a CNN.

No hay ningún mapa en los avisos: Las alertas de texto dirigían a los residentes a “la página web alertla.org para más información”. Pero es posible que algunos usuarios no dispongan de Wi-Fi o datos móviles para poder abrir el enlace.

Incluso si pueden abrir el enlace, los residentes tienen que desplazarse hacia abajo, activar un mapa interactivo y hacer zoom para ver si su barrio está incluido.

Galperin sugirió a las agencias que minimizaran la carga de los residentes compartiendo una captura de pantalla de un mapa que mostrara la última zona bajo aviso de evacuación.

“Mi propia experiencia también fue frustrante en este sentido”, afirmó el exinterventor municipal de Los Ángeles.

En los últimos días, mientras su familia recibía alertas de incendios forestales de varias agencias diferentes, “mi marido me reenvió un aviso que decía: “’Vea el mapa a continuación’, pero luego no había ningún mapa”, dijo Galperin. “Y luego hice clic para obtener más información y asegurarme de que recibía todos los avisos… pero no me dejaba acceder al sistema a menos que pusiera mi contraseña”.

Cuando una agencia “quiere (que) encuentres tu maldita contraseña, no es algo muy tranquilizador”, dijo Galperin. “Solo aumenta la frustración”.

Los percances del condado de Los Ángeles ilustran la necesidad de una orientación clara y coherente sobre las mejores prácticas para las alertas de emergencia, dijo Galperin.

“Hay muchos otros tipos de desastres nacionales, y sería realmente bueno tener el liderazgo del gobierno federal y de la FEMA de tal manera que sea coherente en todo el país; en lugar de cada ciudad y condado reinventando la rueda para sí mismos”.

También dijo que las agencias deben considerar la posibilidad de publicar alertas de evacuación en vallas publicitarias electrónicas y trabajar con terceros proveedores para ver si pueden ayudar a alertar al público de manera más eficaz.

Los residentes también pueden actuar preguntando a sus funcionarios locales o estatales qué planes de alerta de emergencia existen. “Sea cual sea la parte del país en la que se encuentre… pregúnteles: ‘¿Estamos preparados? ¿Cómo estamos preparados?” sugirió Galperin.

El condado de Los Ángeles reconoció que los errores de mensajería supusieron una “grave violación de la confianza pública” y dijo que está llevando a cabo una investigación en profundidad sobre “este fallo peligrosamente inaceptable del sistema”.

La falta de detalles claros en los avisos recientes, junto con varias alertas erróneas, llevaron a algunos residentes a tomarse los mensajes con menos seriedad.

Pero las autoridades dicen que las alertas de emergencia del condado de Los Ángeles salvaron innumerables vidas, dando a los residentes tiempo para huir antes de que las llamas envolvieran sus hogares.

La Sota instó a los residentes a tomar en serio las advertencias, mientras que los funcionarios tratan de mejorar y aprender de los mensajes erróneos.

“Pedimos disculpas de verdad y asumimos la responsabilidad de arreglar esto, la causa por la que ha ocurrido. Pero es importante poder seguir recibiendo alertas”, dijo.

“En última instancia, muchas de estas alertas han salvado vidas”.

