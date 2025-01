Estos son los argentinos que liberaría Hamas por el acuerdo de cese del fuego con Israel

El tan esperado acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas contempla la liberación de 33 rehenes —a cambio…

El tan esperado acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas contempla la liberación de 33 rehenes —a cambio de prisioneros palestinos detenidos por las fuerzas israelíes— entre los que se encuentran personas de nacionalidad argentina.

Los argentinos Kfir y Ariel Bibas, los dos rehenes más jóvenes —que tendrían dos y cinco años respectivamente—, aparecen en la lista anunciada por el Gobierno de Israel al lado de su madre Shiri y su padre Yarden. También está incluido Iair Horn, otro de los ocho rehenes argentinos que fueron secuestrados por Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.

Su padre, Itzik Horn, dijo a CNN en Español que el funcionario israelí de contacto que su familia tiene asignado le llamó para decirle que su hijo mayor, Iair, será uno de los 33 rehenes que Hamas liberará próximamente. Sin embargo, su otro hijo menor, Eitan, no forma parte de la lista. Itzik no sabe todavía si sus hijos siguen con vida.

“Lo único que quiero es abrazarlo y decirle que lo quiero mucho. Esta es una película que circula hace 15 meses por mi cabeza. Esta va a ser una recuperación larga para ellos y para nosotros, porque en definitiva nosotros también estamos hace 15 meses secuestrados”, dijo.

Tampoco está claro si Kfir, Ariel y sus padres siguen con vida. Los dos niños y su madre no fueron liberados de Gaza durante la tregua temporal a finales de noviembre de 2023, a pesar de que el acuerdo entre Israel y Hamas exigía la liberación de todas las mujeres y niños.

“Estoy en una gran montaña rusa de emociones. Estoy asustado, estoy feliz, soy optimista, estoy triste, estoy enojado, soy como todo. Y lo más grande que estoy haciendo es orar. Solo oro para que vuelvan, y estoy orando para que vuelvan con vida”, dijo Yosi Shnaider, primo de Shiri Bibas, quien se encontraba el sábado en las concentraciones en Tel Aviv, horas antes de que entrara en vigor el acuerdo.

Durante estos 15 meses, la familia Bibas ha abogado sin descanso por su liberación y está a la espera de poder confirmar su estado y reencontrarse con ellos.

“De hecho, no sabemos nada sobre ellos. Nadie los vio desde el primer día que fueron secuestrados, excepto el video que tenemos de Khan Younis de la cámara de la calle. No escuchamos nada. No vimos nada. Y estamos esperando lo mejor para verlos vivos”, dijo Jimmy Miller, primo de Shiri, quien también se encontraba este sábado en las concentraciones de Tel Aviv.

Shiri fue secuestrada del kibbutz Nir Oz, en el sur de Israel, el 7 de octubre junto a su esposo Yarden y sus dos hijos pequeños, quienes tenían en ese momento 9 meses y 4 años.

“Y cuando lo piensas, el hecho de que fue secuestrado cuando tenía 8 meses y medio y hoy va a cumplir dos años, (al hablar de Kfir) tiene dos años. Es como, ha pasado tanto tiempo, y nunca ha celebrado un cumpleaños. No sé si está con su madre, pero nadie le encendió una vela. Nadie le hizo un pastel. No celebró con su padre. No sabe lo que es recibir un regalo. No sabe lo que significa un cumpleaños de dos años”, lamentó Shnaider.

Durante la tregua temporal de finales de noviembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que creían que la familia Bibas estaba siendo retenida como rehén por otros grupos militantes y no por Hamas.

Sin embargo, Hamas dijo, sin proporcionar ninguna evidencia, que Kfir, su hermano y su madre murieron en un ataque aéreo israelí.

Unos días después de afirmar que la familia estaba muerta, Hamas publicó un video de Yarden Bibas, el padre de Kfir y Ariel, en el que culpaba al primer ministro Benjamin Netanyahu por la muerte de su esposa y sus dos hijos. Bibas parecía estar en extrema angustia en el video y muy probablemente estaba hablando bajo coacción.

Eitan e Iair Horn, dos hermanos argentino-israelíes, se encuentran desaparecidos desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas irrumpió en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza, y los secuestró.

Desde entonces, Itzik tuvo pocos datos sobre sus hijos. “La única información que tuve fue de las mujeres que liberaron en el único acuerdo que hubo en noviembre de 2023, que me contaron que los vieron y que no estaban heridos, pero es una información de noviembre de 2023”, dijo.

Este padre ha participado en las movilizaciones que se repiten en la llamada “Plaza de los rehenes” en Tel Aviv junto a otras familias de secuestrados donde se llevan a cabo actos relacionados con los rehenes. Y desde hace 15 meses está a la espera de poder ver con vida a Eitan e Iair. Tras la llamada del funcionario israelí, Itzik imagina el encuentro con Iair.

“Uno está con el alma en la mano porque no sabés qué puede pasar en el pacto con una organización terrorista. Hasta que no reciba un teléfono que me informe a qué hospital tengo que irlo a buscar y no vea por la televisión que los suben a la camioneta blanca de la Cruz Roja, yo no voy a estar tranquilo”, explica a CNN en Español.

No está claro cuántas de las personas en la lista anunciada por el Gobierno de Israel están vivas. En octubre de 2024, la embajada de Israel en Argentina confirmó a CNN en Español que aún había ocho ciudadanos argentinos retenidos por el grupo extremista en Gaza e incluía en la lista a Kfir, Ariel, Shiri y Yarden Bibas y a Iair Horn.

Tres mujeres israelíes que estaban retenidas por Hamas en Gaza volvieron a Israel este domingo después de que entrara en vigor el acuerdo de alto el fuego. Se espera que los demás rehenes que faltan de la lista sean liberados en alguna de las tres fases del acuerdo que pone en pausa, durante al menos seis semanas, el conflicto que ha dejado más de 44.000 personas muertas y ha desatado una crisis humanitaria en Gaza.

