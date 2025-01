CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 530½ 545¾ 528½ 545 +14¼ May 544¾ 557½ 541¾ 556¾ +13¼ Jul 554½ 568¼ 552¼ 567½ +13 Sep 567¾ 581¾ 566¾ 581 +12½ Dec 588 602 586¾ 601½ +12½ Mar 609 620 609 620 +12¾ May 622¼ 630¼ 622¼ 630¼ +12½ Jul 623½ 628¾ 622¼ 628¾ +10¼ Sep 639¾ +10½ Dec 653¾ +10½ Mar 662¼ +10¼ May 652½ +10¼ Jul 622¾ +10¼ Est. sales 200,717. Fri.’s sales 185,297 Fri.’s open int 484,211, up 3,813 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 469¾ 477 469¼ 476½ +6 May 478½ 487 478¼ 486¾ +7¼ Jul 481 490¼ 480¾ 490 +8 Sep 448 457¼ 447 456¾ +8 Dec 448 457½ 448 457¼ +7 Mar 460 468 459 468 +7 May 464¾ 474 464¾ 474 +7¼ Jul 469½ 476½ 469½ 476½ +7¼ Sep 453 459 453 459 +5¾ Dec 451¾ 458¼ 451½ 458¼ +5 Mar 468¾ +5¼ May 470 474 470 474 +5¼ Jul 475¼ +5 Sep 464 +5 Dec 451 452½ 451 452½ +1¾ Jul 469½ +1¾ Dec 459 +1¾ Est. sales 974,964. Fri.’s sales 916,009 Fri.’s open int 1,758,964, up 72,428 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 327½ 345 327½ 344 +15½ May 346 355½ 346 354¾ +15¼ Jul 355¼ 361¼ 355 361¼ +15¼ Sep 357 +15¼ Dec 362 +15¼ Mar 365½ +15¼ May 371½ +15¼ Jul 347¾ +15¼ Sep 363½ +15¼ Dec 366 +15¼ Jul 366 +15¼ Sep 360¼ +15¼ Est. sales 296. Fri.’s sales 296 Fri.’s open int 4,518 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1022 1044 1021½ 1041½ +28 Mar 1024¾ 1053½ 1024¼ 1053 +27¾ May 1038 1066¾ 1037¼ 1066½ +28½ Jul 1049 1078¼ 1049 1078 +28¼ Aug 1045 1072¾ 1045 1072¾ +26¾ Sep 1027¾ 1050¾ 1027¼ 1050¾ +22¼ Nov 1030 1051¼ 1028¾ 1051 +20 Jan 1036¼ 1058¾ 1036¼ 1058¾ +19 Mar 1037 1055½ 1037 1055½ +17 May 1042 1058¾ 1041¼ 1058¾ +16¼ Jul 1055 1065 1047¾ 1064¾ +15¼ Aug 1059 +14¼ Sep 1041¼ +12½ Nov 1033 1040 1028 1040 +10¾ Jan 1050½ +9 Mar 1051¾ +9 May 1057¾ +9 Jul 1066¾ +9¾ Aug 1065½ +9¾ Sep 1053 +9¾ Nov 1046¾ 1054 1046 1054 +8½ Jul 1074¾ +8½ Nov 1045 +1 Est. sales 512,559. Fri.’s sales 488,922 Fri.’s open int 824,107, up 3,532 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 45.66 45.66 45.37 45.47 +.42 Mar 46.01 46.22 45.09 45.99 +.41 May 46.27 46.54 45.48 46.39 +.47 Jul 46.34 46.67 45.62 46.56 +.51 Aug 46.19 46.39 45.39 46.32 +.50 Sep 45.94 46.10 45.14 46.07 +.48 Oct 45.33 45.83 44.86 45.79 +.46 Dec 45.36 45.85 44.88 45.81 +.46 Jan 45.76 45.85 44.95 45.85 +.46 Mar 45.73 45.92 45.72 45.92 +.44 May 45.87 46.06 45.86 46.06 +.44 Jul 45.65 46.20 45.65 46.20 +.43 Aug 46.11 +.43 Sep 45.93 +.43 Oct 45.66 +.43 Dec 45.53 +.27 Jan 45.61 +.27 Mar 45.71 +.27 May 45.83 +.27 Jul 45.42 +.27 Aug 45.26 +.27 Sep 45.18 +.27 Oct 45.41 +.27 Dec 45.15 +.27 Jul 45.04 +.27 Oct 45.03 +.27 Dec 44.77 +.27 Est. sales 388,042. Fri.’s sales 360,676 Fri.’s open int 562,022, up 2,550 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 296.70 300.20 296.70 300.20 +9.60 Mar 298.50 308.00 297.50 307.80 +9.50 May 306.20 314.90 304.70 314.80 +9.40 Jul 311.80 321.10 311.00 321.00 +9.20 Aug 312.70 321.60 311.70 321.40 +8.70 Sep 312.60 321.10 311.70 321.00 +8.30 Oct 312.10 320.20 311.50 320.20 +7.80 Dec 315.40 323.00 314.30 322.80 +7.40 Jan 315.70 323.30 315.70 323.30 +7.00 Mar 316.30 322.90 316.30 322.90 +6.50 May 323.60 +6.30 Jul 322.70 325.60 322.70 325.60 +5.90 Aug 322.10 324.80 322.10 324.80 +5.60 Sep 323.00 +5.50 Oct 320.30 +5.50 Dec 322.10 +5.40 Jan 323.30 +5.40 Mar 324.00 +5.40 May 325.50 +5.40 Jul 329.40 +5.40 Aug 328.90 +5.40 Sep 327.40 +5.40 Oct 329.40 +5.40 Dec 332.30 +5.40 Jul 340.30 +5.40 Oct 340.30 +5.40 Dec 343.80 +5.40 Est. sales 226,845. Fri.’s sales 208,405 Fri.’s open int 544,057, up 3,025

