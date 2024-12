CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 550¾ 552½ 542½ 543¾ —6¼ May 561¾ 563¼ 553½ 554¼ —6¾ Jul 568¼ 569¼ 559¾ 560½ —7 Sep 579¾ 582 572½ 573 —6¾ Dec 597½ 598½ 589¾ 589¾ —7 Mar 610 612½ 603¾ 604½ —6 May 616½ 616½ 610 610 —6¾ Jul 610 610 610 610 — ½ Est. sales 116,452. Mon.’s sales 111,040 Mon.’s open int 435,408, up 4,555 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 445 446¾ 441¼ 442¼ —2¾ May 451¼ 453 447¾ 448½ —3¼ Jul 454¼ 456¼ 451 451½ —3½ Sep 436 437½ 432¼ 433 —3½ Dec 439½ 441¼ 436¼ 436¾ —3½ Mar 451½ 452¼ 447½ 448½ —3 May 458 458½ 454 454 —3½ Jul 461¾ 462 457¼ 458¼ —2¾ Sep 449 449½ 446 446¾ —2¼ Dec 449¾ 450 446¾ 447 —2½ Dec 451½ 451½ 450¼ 450¼ —3½ Est. sales 284,890. Mon.’s sales 263,995 Mon.’s open int 1,615,056, up 4,484 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 367 367¾ 357¼ 364¾ —3¼ May 373 373 368½ 370¾ —2¾ Jul 374¼ 374¼ 374¼ 374¼ —5 Est. sales 306. Mon.’s sales 306 Mon.’s open int 3,610, up 26 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 982½ 986¼ 970½ 974¾ —7¼ Mar 986½ 990 972 976½ —9½ May 996¼ 1000 981 985 —11 Jul 1007 1011 992 995¼ —12 Aug 1006¼ 1008¼ 990 993¼ —12 Sep 994¾ 997 979 982¼ —12 Nov 999¾ 1001½ 983 987 —11¾ Jan 1008 1010½ 993½ 997½ —11 Mar 1009 1009 997½ 1003¼ —7¼ May 1010½ 1010¾ 1006 1009¼ —7 Jul 1020 1020 1013½ 1017¾ —6 Nov 1009¾ 1009¾ 1001 1002¾ —6½ Jul 1038 1038 1038 1038 —1 Nov 1028¾ 1028¾ 1025 1025 —4¼ Est. sales 304,289. Mon.’s sales 283,077 Mon.’s open int 914,321

