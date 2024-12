CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 534¾ 544 533¾ 541½ +6¾ May 545¼ 554½ 544¼ 552¼ +7 Jul 553 561½ 552½ 559½ +7 Sep 566 574¾ 565½ 572½ +6½ Dec 584 592 583¼ 590 +6¼ Mar 601¼ 605¾ 599¾ 605¾ +6½ Est. sales 43,645. Tue.’s sales 40,894 Tue.’s open int 459,861, up 3,261 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 448½ 453¾ 448½ 453 +4½ May 455 461 455 460¼ +5¼ Jul 457½ 463½ 457½ 463¼ +6 Sep 436 440½ 435½ 440¼ +4¼ Dec 437½ 442½ 437¼ 442 +4¾ Mar 450½ 454 449 453¾ +4½ May 456 460 456 460 +4¼ Jul 460 462½ 459½ 462½ +4 Sep 447¼ 449¼ 447¼ 449¼ +3¼ Dec 447 450 447 450 +3½ Jul 466¾ 466¾ 466¾ 466¾ +4¼ Est. sales 193,701. Tue.’s sales 184,379 Tue.’s open int 1,624,051 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 333¾ 338 331¾ 332½ May 342½ 342¾ 339 339½ Est. sales 548. Tue.’s sales 548 Tue.’s open int 3,709, up 52 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 979 989¾ 975 987¼ +12 Mar 985 997¼ 981 996½ +15¼ May 993 1007½ 989½ 1007 +17 Jul 1002¼ 1018¼ 1001¼ 1018 +16¾ Aug 1003¼ 1016¼ 1000 1016 +16 Sep 993¼ 1004¾ 989¾ 1004¾ +15¼ Nov 995 1009¼ 993¾ 1009 +15 Jan 1006 1018½ 1006 1018¼ +14½ Mar 1011 1019¼ 1005½ 1019¼ +14½ May 1022¼ 1024½ 1022¼ 1024¼ +14 Jul 1021¾ 1031½ 1019½ 1031½ +13¼ Nov 1009 1018¾ 1005¾ 1017½ +12½ Nov 1036¼ 1036¼ 1036¼ 1036¼ +9¾ Nov 1025 1025 1025 1025 Est. sales 136,863. Tue.’s sales 125,651 Tue.’s open int 858,186

