OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 533 544 533 541¾ +8¾ May 543½ 554¼ 543½ 552¼ +9½ Jul 550¾ 561¼ 550¾ 559 +8¾ Sep 564¼ 574½ 564¼ 572¼ +9 Dec 584 591½ 582 589¾ +8¾ Mar 599¼ 606 597¾ 604¾ +8¼ May 611½ 613 611½ 613 +7¼ Est. sales 89,380. Fri.’s sales 84,889 Fri.’s open int 459,410, up 1,124 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 446 448¼ 445¼ 448 +1¾ May 451¼ 453¾ 451 453¼ +1½ Jul 453½ 456¼ 453½ 455½ +1 Sep 434 436¼ 433¼ 434¾ — ¼ Dec 436¾ 439¼ 436 437¾ Mar 448¾ 450½ 447½ 449 — ¼ May 456 456½ 454 456¼ +¾ Jul 458¾ 459¾ 457½ 459 +½ Sep 445½ 446 444¾ 446 +¾ Dec 446½ 447 445¼ 446½ +1 May 460 460 460 460 +¾ Jul 463 463 463 463 +1¼ Dec 450¼ 450¼ 450¼ 450¼ Dec 450 450 450 450 Est. sales 306,371. Fri.’s sales 273,972 Fri.’s open int 1,630,059 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 351 355¾ 342¾ 344¼ —7 May 361 361 351 352 —5¼ Jul 356 356 356 356 —7¼ Est. sales 482. Fri.’s sales 482 Fri.’s open int 3,624 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 974½ 979¼ 968 969¾ —4¾ Mar 979½ 984 972¾ 976¼ —3 May 988 992½ 980¾ 985 —3 Jul 998 1002¾ 991½ 995¼ —2¾ Aug 995 999¾ 989 993¼ —1¾ Sep 983½ 987¾ 978¼ 983 — ¼ Nov 987¼ 992½ 983 987¾ +½ Jan 997¼ 1002¼ 994 998 +¾ Mar 998 1002¾ 996½ 1000 +¾ May 1010 1010 1003 1004¾ — ¾ Jul 1012¾ 1014¼ 1011 1014¼ Nov 1000¾ 1000¾ 996½ 1000 +¾ Est. sales 293,245. Fri.’s sales 271,265 Fri.’s open int 884,273

