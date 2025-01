CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 548¾ 552¾ 546¾ 550½ +2¼ May 560 563½ 558 561¼ +2¼ Jul 566¾ 570¾ 565 568 +1¾ Sep 579½ 582¾ 577½ 580¼ +2 Dec 596¼ 599¾ 594¾ 597¼ +1½ Mar 611¼ 613 611¼ 613 +1¾ Est. sales 18,308. Mon.’s sales 69,316 Mon.’s open int 461,579 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 452¼ 457 452 457 +4¾ May 459½ 464¾ 459¼ 464½ +4½ Jul 462½ 468 462½ 467½ +4¼ Sep 437¾ 441¾ 437½ 441¾ +3¾ Dec 439 443½ 438½ 443½ +4½ Mar 450 454¾ 450 454¾ +4¼ May 460¼ 461 460¼ 461 +4¼ Jul 462 464 461¼ 464 +4½ Sep 449½ 450 449½ 450 +4 Dec 446 449¾ 446 449½ +3 Est. sales 92,383. Mon.’s sales 342,309 Mon.’s open int 1,637,129, up 9,775 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 326¼ 333 326¼ 330¼ +6¼ May 339¼ 344¼ 339¼ 344¼ +9½ Est. sales 138. Mon.’s sales 668 Mon.’s open int 4,116, up 132 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 980½ 990 980 990 +8 Mar 991 1001½ 990¾ 1001 +9¼ May 1002¾ 1013¼ 1002½ 1012¾ +9¾ Jul 1015¼ 1025¾ 1014¾ 1025¼ +9½ Aug 1014½ 1024 1014½ 1023¼ +8¼ Sep 1004 1012½ 1003¾ 1011¾ +7½ Nov 1008 1016¼ 1006½ 1015¾ +7½ Jan 1013¾ 1024½ 1013¾ 1024¼ +6¾ Mar 1017 1026 1017 1025½ +7¼ May 1026 1031¼ 1026 1031 +7 Jul 1030½ 1036 1030½ 1035 +3¼ Nov 1021 1022¾ 1021 1022¾ +5 Est. sales 97,304. Mon.’s sales 250,674 Mon.’s open int 810,927 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.69 39.88 39.40 39.63 —.09 Mar 40.30 40.41 39.92 40.27 —.03 May 40.59 40.70 40.23 40.56 —.04 Jul 40.78 40.93 40.48 40.77 —.06 Aug 40.72 40.87 40.44 40.70 —.07 Sep 40.67 40.78 40.38 40.64 —.08 Oct 40.53 40.65 40.25 40.50 —.07 Dec 40.59 40.78 40.34 40.61 —.06 Jan 40.69 40.70 40.57 40.70 —.08 Est. sales 29,683. Mon.’s sales 127,240 Mon.’s open int 541,389 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 303.90 308.40 303.90 306.50 +3.90 Mar 312.00 318.30 312.00 315.20 +3.40 May 317.70 323.60 317.40 320.60 +3.30 Jul 322.50 328.40 322.30 325.20 +2.90 Aug 323.20 328.50 322.80 325.40 +2.60 Sep 322.60 327.60 322.30 325.00 +2.50 Oct 321.70 326.40 321.20 323.70 +2.20 Dec 323.80 328.40 323.50 325.70 +2.10 Jan 325.00 328.40 325.00 326.60 +2.40 Mar 328.00 329.40 326.40 326.70 +2.10 May 329.50 329.50 329.50 329.50 +3.50 Aug 331.00 331.00 331.00 331.00 +3.20 Est. sales 63,384. Mon.’s sales 148,695 Mon.’s open int 553,754

